【11.13‧交通】東鐵線全線暫停　全港大部份巴士路線停駛

繼過去兩日（11、12日）的「黎明行動」及「破曉行動」後，網民連續第三日發起三罷行動，今晨（13日）開始的「晨曦行動」，呼籲全港「十八區開花」。行動預計於上午7時開始，並預料再度升級。港鐵表示，今日東鐵線全線暫停；港鐵旺角、屯門、將軍澳站關閉；而港鐵各線（機場快線除外），晚上10時收車；全港巴士大部分停駛，只有約60條線維持有限度服務。

【05：45】九巴表示，九巴及龍運巴士以下路線維持有限度服務：

九巴：

3D, 3M, 7M, 12, 29M, 31M, 36M, 59M, 66M, 68M, 98A, 213M, 213S, 235M

龍運：

A33X, A36, A37, A43, S64

九巴指，以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴會繼續因應路面情況作出調整。另外，部分九巴及龍運路線或會作出改道安排部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴及龍運會適時更新巴士服務資料。

【05：45】新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴現時47條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情；臨時巴士站安排，乘客可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴城巴正在因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快更新。另外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。

提供有限度服務巴士線如下：

8X, 9, 10, 14, 15, 19, 27, 38, 41A, 42, 43M, 48, 70, 72, 73, 78, 85, 90, 94A, 95, 95C, 96, 97A, 98, 116, 592, 595,788, 789, 930, 930A, 930X, 962, 962B, A10, A11, A21, A29, B3, B3A, B5, E11, E11S, R8, S52, S52A,S56

【0540】港鐵表示，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。，所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班；由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

705, 761P及751P線暫停。

610, 614及615線，將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站，並返回屯門方向；屯門區將由市中心改經安定、兆麟、以三聖為終點站。

614及614P線將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗/兆康站方向。

【0535】港鐵宣佈，東鐵線全線暫停。

【0530】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後， 港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束。由頭班車起， 東鐵線只提供來往九龍塘至沙田站之列車服務。

港鐵稱，旺角、屯門、將軍澳站關閉，列車亦不停相關車站；個別車站的出入口亦會暫時關閉，港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。由於路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士未能提供服務。