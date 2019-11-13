【11.13‧新界直播】中文大學對出起火　元朗防暴警開始清場

過去兩日（11、12日）的「黎明行動」及「破曉行動」，多區成為「戰場」。昨晚中文大學形勢險峻，催淚彈、布袋彈、橡膠彈橫飛，最少60人受傷。今日（13日）網民連續第三日延續行動，發起「晨曦行動」呼籲全港「十八區開花」，料行動勢繼續升級，中大示威者通宵未散，吐露港公路全封；清晨6時開始，紅隧亦已出現「快閃」堵路。

【11:56】元朗：有店舖負責人指罵防暴警員封路阻其開門營業，防暴警員即時回應封路為了盡快開通道路，並指「驚就落閘」。

【11:40】元朗：防暴警已推進至阜財街，不斷要求在場街坊疏散，沿途有街坊與防暴警對罵。

【11:30】元朗：防暴警指市民如不是協助清理路障就盡快離開，並呼喝在場市民不要停留及拍照，期間有防暴警員指罵市民為「死曱甴」，現場只有街坊在旁圍觀，但未見黑衣人聚集。

【11:11】元朗：50名防暴警員舉起長盾繼續推進，沿途清理路障，防暴警員並舉起橙旗及黑旗。大批示威者退回大棠路，並高叫口號，籲警方返肇慶。

【11:03】元朗：約50名防暴警員向大馬路推進，並舉藍旗警告馬路上的市民正參與非法集結，要求示威者盡快離開。防暴警推進期閒，一邊叫市民重回行人路。惟示威者未有散去。

約50名防暴警員向大馬路推進，並舉藍旗警告馬路上的市民正參與非法集結，要求示威者盡快離開。 （黃偉民攝）

【10:50】中大：有四輛警車曾停靠在二橋外，數十名示威者已戴上頭盔、豬嘴面罩走上二橋位置防守。

【10:50】元朗：示威者指有50名防暴警員在大馬路附近集結。

【10:36】中大：有直昇機在中大校園上空盤旋。防暴警員及速龍小隊成員手持長槍，在中大外戒備。

【10:28】元朗：過百示威者繼續在大馬路近谷亭街交界堆砌磚陣，同時以磚碎放在輕鐵路軌之中，現時大馬路已築起多個路障。偶爾有市民拍照，都被示威者警告不要再拍照或刪除照片。同時，有另一批市民購買食物及物資送給示威者以作支持。

【10:05】中大：有示威者在中大對出位置放火，冒起濃煙。

【10:00】元朗：元朗大馬路有大批黑衣人聚集，並開始搬運物資、磚頭擺放在路中心堵塞馬路。有部份街坊與示威者口角。

【09:15】而大埔墟站亦已關閉，但巴士站位置未見有巴士，暫時未見排隊人潮。

【09:05】由於東鐵綫全綫暫停服務，大批市民需要轉乘其他交通工具上班。當中大圍站的巴士站有長長人龍在排隊候車，記者現場所見有數百人等小巴岀荃灣。而馬鐵則維持約五分鐘一班車。市民蔡小姐指，欲乘小巴由大圍去石籬，等了約5分鐘左右，見已有三車到達，她明白今日全港周圍都會塞車，直言會體諒。另有市民打算由大圍前往葵涌，已等了1個多小時車，惟排錯隊要重新再排。他指，幸好公司有彈性上班安排，已向公司交代會再等多一小時，如無法上車今日便休息。

+ 4 + 3 + 2

【08:30】多名黑衣人快閃大埔太和路段，將大量磚頭、雜物擺放在路面後隨即離開，大埔太和路段來回行車線已被堵塞。

【08:03】昨晚一輛貨櫃車在太和路上疑因衝撞路障，引起在場人士不滿，司機被人「私了」，車輛其後被縱火焚燒。今早記者再到現場，發現貨櫃車已嚴重焚毀，車頭位置幾乎燒剩支架。現場路邊遺留大量橡膠子彈及催淚彈殼，引來市民拍攝。

【07:28】天水圍：天水圍警署昨晚被示威者焚燒，門口被燒至焦黑，今早有大批防暴警到場清理雜物。警署外的天耀路亦佈滿大量碎石有待清理。

【07:28】沙田：沙田鄉事會路有大量磚頭散落一路，只剩下一線行車線通車，警車閃燈到場，現場交通擠塞。

【06：45】吐露港公路有數輛警車突然逆線行駛，有正在休息的示威者發現，立刻起身戒備。警車最後沒有靠近，隨後離開。現時二號橋情況暫時平靜。

【06：28】中大：示威者通宵未散，仍有多人在二號橋附近聚集，有人高舉「光復香港 時代革命」旗幟。