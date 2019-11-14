【11.13上水】外判清潔工遭磚掟中命危　團體促食環署助申報工傷

昨日（13日）中午時分，一名70歲清潔工在北區大會堂附近發現頭部受傷，送院搶救後，情況危殆，食環署其後證實傷者是一名街道潔淨服務承辦商員工，主要負責街道清潔工作。香港婦女勞工協會與清潔工人職工會今日發出聯合聲明，指該名外判清潔工在一批人混戰期間，被磚頭擲中頭部後危殆，而食環署在網頁中證實該名傷者為食環署外判清潔工，並指工人當時在午休期間，該會要求食環署澄清，為何未有調查便肯定並公佈當時是傷者的午休時間，擔心會影響外判公司以此為藉口逃避工傷賠償責任。

質疑未經調查便肯定事發屬午休 憂逃避工傷賠償

香港婦女勞工協會與清潔工人職工會今日發出聯合聲明，指《逃犯條例》的示威持續四個多月，對於事件中受傷及死亡的人致以深切哀悼，又指事件發展至今揭示政府無能，政府將平息事件的責任交給警方，任由警方使用各種武力進行鎮壓，至今日衝突不斷升級，造成多宗暴力衝突，認為特區政府難辭其咎。

該會以昨日上水一名外判清潔工在中午時段與一批人混戰期間被磚擲中頭部的事件為例，指政府的無能將各項政策法例的漏洞和不足突顯出來，其後食環署在網頁中證實該名傷者是食環署外判清潔工，並指涉事時他正在午休期間。該會要求食環署澄清，為何未經調查便肯定並公佈事發時屬傷者的午休時間，擔心會影響外判公司以此為藉口，逃避工傷賠償責任。

外判清潔工無裝備 或構成疏忽賠償

該會表示，根據香港法例第282章，《僱員補償條例》就僱員因工受傷不論過失，也應受到僱員補償制度保障，但是對於午膳期間所遇到的意外不一定受《僱員補償條例》保障，但外判清潔工人的工作是在街上，午膳也可能是在街上、休息也在街上，而外判清潔工職責是，如有市民要求處理清潔事宜，亦需要馬上處理，故認為事發在午間時分，不一定是午休時間。該會又指，近期局勢動盪，食環署及外判公司對於外判清潔工並無適當安全指引、以及沒有提供足夠裝備，認為有機會構成「疏忽賠償」。

該會認為，事件根本是政府未能處理因反對修訂《逃犯條例》引起的抗議行動，該會要求政府需積極回應市民訴求，不要讓市民繼續在衝突中受傷，又指既然受傷人數持續增加，更應盡快「成立獨立調查委員會」，對於是次受傷的外判清潔公司，該會要求外判清潔公司為該名不幸的工友申報工傷，以在職期間受傷個案處理。

昨日一名70歲男子在上水衝突中受傷。 （網上圖片）

事發於昨日中午上水廣場外，有身穿黑衣的示威者與另一批人士發生爭執。從兩段網上片段可見，事發時有人手持長棍衝向黑衣人，有黑衣人見狀上前搶奪長棍，其他示威者亦加入戰團。而上述兩批人士執起地上磚頭互掟，一名身穿黑衣人舉起右手掟磚，飛向另一名疑正在用電話拍攝、一名身穿深色外套人士，被掟中人士隨即倒地。而另一條網上片段可見，現場多名人士不斷向示威者掟磚及叫罵，示威者後退亦開傘抵擋，有女士高叫「走啦！死曱甴」，其間一名70歲外判清潔男工懷疑受傷倒地不起，防暴警其後到場施發催淚彈驅趕，該名傷者其後證實頭部受傷倒地。