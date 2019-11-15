【11.15．新界直播】吐露港公路開通　來回各開一線行車

反修例風波持續升溫，過去四日網民接連發起「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，全港各區烽煙四起。今日（15日）網民再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷，堵塞各區交通。一直留守中大的示威者，凌晨3時及6時，兩度召開記者會，表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，並要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，否則會重新堵路。 【1219】中大：吐露港公路北行線快線亦有車輛通過。 【1215】中大：吐露港公路南行線快線開通。至於北行線有一輛交通電單車通過，相信將會通車。 【1110】中大：一輛外賣電單車進入吐露港公路，向示威者展示有公司標誌的外賣袋示意，然後被警察截查。 【1056】中大：警方指正努力開通吐露港公路部分行車線，稱示威者聲稱今日凌晨約6時有會開放吐露港公路南北行車線各一，短暫恢復道路交通。但事實上，路面上仍然滿佈雜物玻璃碎等，嚴重威脅道路使用者的安全。當政府相關部門試圖清理路障時，示威者繼續用弓箭、硬物等指嚇外判工作人員，嚴重威脅他們的人身安全。警方正盡最大努力與其他政府部門合作清理路障，務求短時間回復交通。 【1047】中大：吐露港公路往新界方向已經清理，工程車在往九龍方向快線放置雪糕筒。示威者強調今早6時許已經清理來回快線障礙物，只是政府封路導致駕駛人士未能使用。

吐露港公路準備通車 示威者：6時已清路障 警：努力開通

經過兩日封閉，吐露港公路中午開通，來回各開一條快線行車。（黃偉民攝）

+ 3 + 2

【1035】中大：工程車向二號橋方向行駛，工人在路面放下雪糕筒，未知是否為開通吐露港公路作準備。



【1026】大圍：搜查沙田濾水廠的警員收隊離開。



【1024】中大：交通警員抵達吐露港公路往新界方向，包括三輛警車及一輛工程車，示威者大為緊張。



【1015】大圍：十數名防暴警員在沙田濾水廠附近路軌搜查，數名港鐵職員協助，約9時半起逗留約15分鐘，未發現扔汽油彈人士，亦無檢獲物品。

東鐵全線停駛 防暴警員進入大圍站

+ 4 + 3 + 2

【0935】大圍：就早前九龍塘站被投擲汽油彈，防暴警員到徑口路、沙田濾水廠附近路軌搜查。多名港鐵職員在場了解情況，有職員手持滅火筒。消防8時32分接報，九龍塘站發生二級火，起因有可疑懷疑有汽油彈，毋須疏散無人受傷。



【0922】中大：現場消息有防暴警員到達崇基學院，其後離開。



【0859】大圍：防暴警員進入大圍港鐵站月台。

【0834】港鐵：由於示威者在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務，即全東鐵綫已沒有服務



【0735】中大：吐露港公路南行，有電單車駛過。



【0722】中大：運輸署指吐露港公路近香港中文大學(來回方向)仍然封閉。

中大示威者表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。（劉定安攝）

【0610】中大：另外數名示威者，再就凌晨3時的記者會進一步交代，表示「五大訴求」是一直以來的目標，而重開吐露港公路的訴求，是要求政府答應釋放所有被捕人士、以及成立獨立調查委員會，若24小時內沒有回應，會重新堵路。

【0530】中大：示威者表示，將於早上6時再開記者招待會，交代商討後最新方案。

【0521】中大：學生會澄清，在凌晨3時舉行的示威者記招中，並無學生會成員出席。學生會知悉該三名示威者有關開放行車線等行動計劃，過程中有提出相關質疑，惟謹遵「無大台」之行動原則，尊重前線決定，但並無出席記者會及發表共同聲明。但從未知悉及同意有關區議會選舉等相關行動訴求。聲明指幹事曾於15日晚上召開緊急大會與校內外人士商討去留，惟未得到任何結論。二橋示威者代表首次接觸學生會代表時，表示已與其他各中大防線之手足達成共識，亦已經聯絡了傳媒代表，而學生會代表約半小時前被知會相關共識。

【0315】中大：示威者召開記者會，對市民造成不便致歉，並表示今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時，同時要求政府承諾區選如期舉行。其後示威者往公路清理路障。