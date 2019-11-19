反修例風波未止，自六月以來，警方在各區衝突中發射了大量催淚彈驅散示威者。近日催淚彈的成份、對人體和自然環境的影響引起不少人關注，當中有人認為，雀鳥或會因受催淚氣體影響而死亡。今天有人於九龍灣發現了不少雀屍，至少五隻雀鳥反肚倒在地上。有區議員指出，九龍灣一帶有街坊表示嗅到催淚氣體的味道，猜測該些雀鳥或自紅磡飛來，現時正收集其他區域是否都有同類情況。

連日以來在紅磡香港理工大學一帶的示威活動中，警方施放了大量催淚彈驅散示威者，昨天（18日）亦不例外。而今天有市民在多區拍得雀屍遍地的情況，其中在九龍灣宏開道德福大廈對開路面，有人在同一位置出現多隻雀屍。從相片和影片可見，至少五隻雀鳥在行人路上白色肚皮向天，灰黑色的翅膀已經僵硬，即使行人走過亦沒有任何動靜。另一張照片則見到，有人將雀屍堆在同一個垃圾鏟內，而雀鳥背面毛色為深啡色，有指有清潔工人用掃帚將路面的雀鳥清理丟棄。

除此之外，亦有網民指在佐敦區見到死雀處處，而早前中大在警方發射過逾千枚催淚彈後，聯合書院一帶亦曾出現多隻死雀，因而有意見認為，催淚彈的物質會對雀鳥有害，甚至令牠們死亡。

觀塘區區議員潘任惠珍指，知悉九龍灣一帶有死雀出現，指情況過往並沒出現，猜測雀鳥自紅磡飛來，受到催淚氣體刺激而死亡。她又指，不少區內街坊同樣於今天表示聞到刺鼻味道，認為化學物隨風飄至九龍灣，希望政府能重視催淚彈對人體和動物的禍害。潘任惠珍續指，正向其他區議員收集資料，看是否還有其他地方出現類似情況。

催淚彈對人體和自然環境的影響引起不少人關注，有人認為該些物質會對雀鳥有害，甚至令牠們死亡。（資料圖片）

除此之外，今天網上亦流傳一封由「一群關心雀鳥安危的香港觀鳥會職員」發出的公開信，雖然他們指內容並不代表香港觀鳥會立場，但他們在信中表示，對近月多宗雀鳥疑受催淚氣體影響而死傷的事件感到憂慮，而在翻閱科學文獻後，他們初步有理由推斷催淚氣體會刺激甚至危害鳥類，尤其是不能走避飛走的雛鳥；又指學術界均缺乏這方面的研究，因此很難估計使用這些鎮暴劑對生態系統的潛在影響。他們亦有留意到，不少市民在不同地區都發現雀鳥屍體，但因沒有相關的專業知識、技術及設備，而且現行法例規定只有政府部門及認可持牌人士才可以處理雀鳥屍體及化驗，他們無法得知雀鳥死亡的確實原因，但亦指出，根據過往的觀察及經驗，推測不少雀鳥很有可能是因撞擊玻璃而死。