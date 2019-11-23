【11.23．理大】尖東交通半癱食店生意大跌　職員：主要因為冇車

理大圍城踏入第7天，警方仍然封鎖部分路段，港鐵紅磡站及紅磡海底隧道亦因有損毀而封閉；網上有傳言指，因警方於理大一帶放催淚彈，尖沙咀一帶空氣中盡是二噁英，因此有網民提醒，暫不要踏足尖東一帶，種種因素令尖東變得比以往冷清。有食店負責人指，近日生意額大跌，只餘下三成生意，需減少人手，開源節流。

周一（18日）起，有網民發起「開花救理大」的行動，其後尖東就發生激烈的警民衝突。當時街上大部分商店都已拉閘關門，不過位於東海中心對面的君戶鍋貼大王就仍然營業，職員向記者透露，因當日交通問題，員工未能離開，故繼續營業，不過在店內未感擔心。「夜晚靜坐都好平靜，之後見到有啲人跑走，但都唔擔心。」

位於加連威老道的手做肉夾饃專門店負責人表示，連月來正常營業，並沒有因為示威活動暫停營業。但員工表示因尖東一帶經常封路，令交通變得非常不便，上下班的交通均非常麻煩，故經常在下午2時左右便須關門。而生意亦因人流減少大跌三分之二。

（陳康智攝）

小食店職員嘆上班不便

鄰近紅磡站往尖東天橋的靚靚不一樣的車仔麵負責人郭小姐表示，平日晚上區內人流已不多「遊客要行街都去廣東道啦，點會過呢邊」，不過由於近日紅磡站及紅隧都關閉，尖東一帶人煙稀少，令生意大跌只得平日三成生意額，「我哋之前十幾盤燒賣，而家幾盤咋！」她續指，現時都不會安排太多員工上班。另外有居住新界的職員指，一般會乘東鐵直達紅磡上班，惟現時需多次轉車才回到店內，非常不便「以前9個字就到，而家要個半鐘！」

而半島中心地鋪的香港必食員工表示，連月來的社會運動令遊客數量大減，尤其是原本店鋪對面經常有一車車旅客從旅遊巴下車的景點已不復見。生意大幅下降，但小店仍然每天正常營業，只能依靠附近上班的本地熟客光顧。