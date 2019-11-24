【區議會選舉．油尖旺】深耕兩載　社區前進五人出選望奪議席

從2017年「埋班」開始深耕油尖旺區，民主派組織社區前進派出朱江瑋、胡穗珊、李國權、林兆彬、賀卓軒5人，出戰今屆區議會選舉，分別於對上旺角南現屆區議員仇振輝、油麻地南民建聯楊子熙、大南區的蔡其隆、經民聯李思敏、旺角東經民聯區議員黃建新，以及尖沙咀中的民建聯議員關秀玲。雖然李國權在去年的大南區補選中飲恨，但5人兩年來打下扎實基礎、地區工作，加上反修例風波展開後，市民對地區戰線、區議會的重視，種種因素會否為他們在這次選舉中迎來首個「收成期」、成為民主派取得過半議席的關鍵？

【1230】油麻地南今早11時半的投票率已近三成，票站梁顯利油麻地社區中心於中午12時稍見淡靜，未有人龍。侯選人胡穗珊直指，今早的投票率不錯，但未知投票率上升，是否只因過往在較晚時間投票的選民，今年都選擇在早上投票所致，尚要看下午的情況，現保持積極觀望的態度。

另一候選人楊子熙指現時選舉工作繁忙，未能接受訪問，其部份義工派發的單張指其「選情嚴峻」。

【1129】 油尖旺：投票開始三個多小時，尖沙咀中票站前仍有大量市民排隊輪候投票，候選人賀卓軒、關秀玲亦於選區一帶繼續接觸街坊，盡最後努力拉票。賀卓軒指，尖沙咀中在去屆選舉是全港投票率最低的選區之一，但今年街坊明顯更踴躍：「去年7點半至8點半只有30多人投票，今年有百多人。」他指觀察到今早投票人士以中、老年街坊為多，亦有少數街坊向他表示，到達票站後才知到已登記的選民才能投票：「尤其這一區以英文為母語的街坊較多。」

在賀卓軒的不遠處，同區另一候選人關秀玲和其助選團亦舉起宣傳品，為其拉票。關說仍未知投票率，對選情抱平常心。

【1050】尖沙咀中選區票站前有約40人排隊，暫未見站外有任何分流措施，該票站外有兩名市民未有登記成為選民，到場始知不能投票，其中一人指見香港社會現狀，希望於今屆選舉中表態，但現時唯有等下一屆。