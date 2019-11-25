【區議會選舉．八鄉南】朱凱廸落選　「我呢一席成敗微不足道！」

反修例風波下，2019區議會選舉順利結束。今屆其中一個焦點選區八鄉南競爭激烈，最終現任立法會議員朱凱廸獲得3,435票，以364票之差，敗於建制派的黎永添，其「Plan B」、朱凱廸新西團隊成員徐卓然只得41票。朱凱廸事後恭賀黎永添當選，並指自己的成敗微不足道，重要的是民主派取得主導權，由今日起合力解決當前危機，「冇人知道場仗會點打落去！」

朱凱廸以364票之差，敗於建制派的黎永添。（徐嘉蒓攝）

朱凱廸指，今次是他第三次參選該區區議會，每次均學到新事物，今次亦從對手身上，體會到動員的能力。他感謝其團隊在過去一年時間協助他打一場硬仗，今屆其所獲票數，比上屆多出逾2,000票，雖然結果落敗，但其成敗微不足道，重要的是民主派取得主導權。

他指，即使民主派戰友勝出，但仍要面對當前眾多危機，因為今次選舉，並非單單選區議員那麼簡單：「冇人知道場仗會點打落去！我諗今晚個個都瞓唔著！點樣用呢個力量去解決理工危機呢？點樣令手足不被暴力對待同受傷？點樣免於共產黨壓逼呢？」種種問題由今日開始需要正視。所以其實今次選舉，沒有一場可說是「最開心」，但他對於友人譚爾培在西貢北當選，感到十分高興，並讚揚對方在環境保護方面的貢獻。

今次落選，他表示責任全在自己身上，雖然已令支持者增加，但關鍵在於無法說服八鄉原居民的宗族群體相信自己，讓一個非原居民人士做區議員。他認為自己在鄉事派比較「惹火」，但無論是否原居民，他承諾會以立法會議員身份服務大家，亦希望與新當選的八鄉區議員合作，令八鄉居民生活改善，盡量不去傷害他們傳統權益，與鄉郊所需的發展互相配合，令他們群體不會瓦解。