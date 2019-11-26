【逃犯條例】多區十字路口燈號未修復　人車爭路混亂　防暴打交通

反修例運動持續逾五個月，多次示威中交通燈成為示威者目標之一，根據資料，自6月至10月，全港共約460組交通燈遭破壞，而至上周一（16日）仍有140組未完成復修，當中「重災區」包括彌敦道、亞皆老街，十字路口人車爭路，險象橫生。 周二晚，彌敦道、亞皆老街交界交通燈損毀的十字路口，的士與九巴相撞，防暴警察見狀指揮交通。而深水埗長沙灣道與欽洲街十字路口亦打困籠，塞車現車龍，途人「捐車隙」，街坊冀安排警員或交通督導員於繁忙時段作指揮，並盡快完成復修。

彌敦道與亞皆老街十字路口發生交通意外。（林振華攝）

向來繁忙的彌敦道及亞皆老街屢成「戰場」，多次交通燈被毀壞，至今仍未修復，包括彌敦道與亞皆老街十字路口交通燈，周二晚上8時許，該十字路口發生交通意外，的士與九巴相撞，九巴車頭損毀，現場交通阻塞，防暴警察一度在場指揮交通。

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周二（26日）晚上7時許，長沙灣道與欽洲街交界十字路口交通繁忙，由於交通燈損壞，途經巴士、的士及私家車在無交通指示下，在十字路口打困籠，車輛被困路中，長沙灣道與往長沙灣政府合署方向出現車龍，途人「捐車隙」過馬路，情況混亂，幸無發生碰撞。

老婦指無交通燈後過馬路感困難。（林振華攝） 一名老婦推着載有雜物及紅白藍袋的嬰兒車，由麗閣邨步行往太子，正在路口等待過馬路，她表示，每天途經長沙灣道兩三次，「冇紅綠燈好難過馬路」。

街坊王先生亦每日多次途經上址，他見車輛打困籠遂自發指揮交通，協助司機褪車疏道。他表示，今晚已是第三度自發指揮交通，前兩次有其他街坊一同協助。他指，晚上六時至七點交通繁忙，「太多車同混亂」，認為警方應派員協助指揮，但「警察出嚟冇啲人可能會驚」，亦可安排交通督導員到場「打交通」，他盼早日修復交通燈裝置。

王先生自發指揮交通。（林振華攝）

根據資料，由6月以來截至10月底，全港共約有460組交通燈；運輸署曾指，截至上周一（16日）下午六時，約有140組受破壞的交通燈尚在搶修中，受嚴重影響的地區包括油尖旺、元朗及屯門，其中個別路段包括旺角彌敦道、亞皆老街、 屯門鄉事會路 、天水圍天瑞路及天秀路的交通燈的修復工作預計需時。