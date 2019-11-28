設計香港圖案　自由定價紋身捐星火　紋身師：互相扶持，唔係單拖

「等抗爭者知道係同路人，知道原來仲有唔同嘅人Support緊佢！」紋身師阿恒拿着紋身機，在客人的皮膚上「烙」下關於香港一個時代的印記。反修例運動席捲香港逾五個月，除了走上街、國際發聲，同時抗爭亦滲入生活，支持者發起「黃色經濟圈」幫襯「黃店」，近日「黃店」展開「黃色商界聯署」，承諾願聘用因參與社會運動留案底的示威者及永不招待政府官員、警察及撐警者，阿恒所屬的狂繡紋身便是其中之一。

紋身師阿恒為客人紋身。（余睿菁攝）

狂繡紋身位於觀塘，由師徒Sunny與阿恒合伙經營，為近日參與「黃色商界聯署」20間商店之一。該聯署有兩點聲明，包括不承認因參與社會運動的案底，不影響聘用抗爭者；以及永不招待政府官員、香港警察及支持香港警察者。

阿恒表示，與師父均支持反修例運動，「我同佢都幾緊張運動嘅事」。阿恒稱，Sunny透過Whatsapp問他參與聯署的意見，「同運動有關我都支持」，他們並不在意因為參與社會運動而留下的案底，但紋身店一向員工較少，只有紋身師，「通常都係嚟拜師」。雖然不會主動詢問客人是否藍絲，但如對方主動告知，他可能會拒接生意，即使運動結束後仍不招待，「運動結束咗都會繼續，我話咗唔做就唔做」。

阿恒認為，參與聯署是一種表態，「等抗爭者知道係同路人，知道原來仲有唔同嘅人Support緊佢！我覺得呢啲氣氛、支持對整場運動好緊要！咁多個月係（互相）扶持住、支持住先走到落去，唔係單拖咁落去，感覺係會舒服好多！」

咁多個月係（互相）扶持住、支持住先走到落去，唔係單拖咁落去，感覺係會舒服好多！ 狂繡紋身紋身師阿恒

他認為每個人在運動中有不同的角色，師徒倆則以自己的專長紋身籌錢捐給星火。他自10月參與Freetoberhk活動，以藝術抗爭，根據主題設計了逾20幅香港紋身圖案，於上網上供「領取」並自由定價紋身，至今17幅圖被客人認領，獲近兩萬元全數捐助星火。

一名舞者在洋紫荊下跳舞，接受紋身者稱，藝術與自由密不可分。（余睿菁攝）

今午訪問之時，阿恒正為一名舞者紋身—在代表香港的洋紫荊下，一名舞者自由舞動。接受紋身的舞者表示，藝術與自由密不可分，藝術是表達自由很好的渠道，「藝術如果講唔到自己想講嘅野就係nothing、冇用」。