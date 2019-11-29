居於大埔鄉郊地帶的居民，平日出外多要先前往市中心轉駁其他交通，而74E巴士，為大埔鄉郊居民提供早上特快和下午繁忙時間、來往大美督與觀塘碼頭的服務。不過，有地區人士指出，該巴士線服務出現供不應求，而且有脫班問題，曾有居民在車站等候逾45分鐘巴士仍然消失不見。他已就事件向運輸署反映，希望能解居民之窘。

由大美督開出的74E線，星期一至五每天都會提供三個班次（早上7時、早上7時15分、早上7時30分）的服務，途經汀角路、鳳園、吐露港公路、大老山隧道、彩虹、九龍灣及觀塘市中心等，再抵達觀塘碼頭。「以我所見，每朝都有近80人會喺車站排隊，但過到嚟鳳園，已經冇位坐甚至會上唔到車。」大埔區候任區議員姚躍生指，平日不少居民都會乘74E線出外上班，惟除了班次不足，亦不時出現脫班，「通常都係朝早最尾嗰班，會好似成個班次唔見咗咁，唔知係冇入嚟定係脫班嚴重，有人試過等九個字都唔見有車到！」

除了去程，該線在傍晚時間亦有一班回程班次，在下午5時50分由觀塘碼頭開出，姚認為，回程也有調整及增加服務的需要，「香港地有幾多打工仔可以喺6點前就搭到呢架車？淨係得一班根本好多放工嘅人士都搭唔到。」他表示，如沒有巴士，居民大多在大埔墟一帶轉乘小巴，但每逢早晚繁忙時間，市中心都容易出現交通擠塞，「如果係搭巴士，就可以由鄉郊地帶直上公路，唔使喺市中心塞車，對鄉郊同市區居民嚟講都係好事。」他希望運輸署能加以跟進。