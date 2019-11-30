【爬蟲大遷徒】大廈重建兩棲爬蟲協會被逼遷　為300爬蟲籌款建家

香港兩棲及爬蟲協會是本港唯一關注兩棲及爬行動物的政府認可慈善機構。他們旨在救援、提供領養和保育兩棲及爬蟲動物。近日現有會址因大廈重建，急需要遷走，另覓新地安置動物。協會指，在兩三個月前從新聞中得知現有大廈因被收購而需要重建，並在兩個月前要求他們要在十二月底前遷走。

香港兩棲及爬蟲協會在其Facebook專頁上貼出搬遷告示。（圖片來源：香港兩棲及爬蟲協會專頁）

香港兩棲及爬蟲協會營運總監及領養部主管Kenis表示：「兩個月前收到律師信，被告知今年內要搬走。」收到這個消息後，協會馬上開始尋找地方，儘快安排逾三百隻動物的新住所。Kenis指在尋找新址時遇到不少困難：「我們最考慮的是新址的位置和通風程度。雖然巴西龜喜歡熱的地方，但對於動物來說，空氣流通是十分重要的。」協會現址在牛頭角中心地帶，故選新址時，Kenis希望也能同樣接近中心地帶，使有心領養人士方便前往協會。

協會新址空間細 需要籌款更換器材

經過一番努力後，Kenis在觀塘找到新址。但新址地方被舊址原有的四百呎細，故此原有的爬蟲缸和部份設備需要更換。Kenis表示：「其實現在使用的爬蟲缸已經用了許多年，比較殘舊。加上新址空間比現在小。現在所使用的大小不適合，所以需要更換新的一批。」她續說：「消息傳開後，其實已有不少好心人願意捐贈（爬蟲缸），惟至今仍未有適合尺碼。所以需要市民捐款，幫助協會能夠更換。」