【小白象】節日燈飾日均花費5.5萬元　候任區議員倡撥款惠及民生

區議會選舉民主派大勝贏得385席，壓倒建制奪得17區區議會控制權。泛民候任區議員矢言「撥亂反正」推倒地區大小白象工程，將撥款投放於市民身上。香港01盤點18區節日燈飾撥款金額及內容，發現東區9個地方，主要是行人天橋的農曆年燈飾，亮燈20日就花費111萬元，平均一日便需近5.5萬元。元朗區議會聖誕至農曆新年燈飾撥款更高達250萬元，候任區議員表明會在新一年財務委員會上提出檢討。

元朗區兩棵大型聖誕樹、三組大型聖誕元旦燈飾，價值112萬元。（黃偉民攝）

荃灣區議員譚凱邦批評每年區議會約2,000萬元預算用於社區項目，節日燈飾花費佔當中10%，用去118萬元而未能惠及民生。（譚凱邦提供圖片）

踏入12月聖誕元旦，節日氣氛濃厚，加上庚子農曆新年於1月底開始，各區區議會普遍本年初已預留撥款籌備節日燈飾，其中荃灣區更於10月國慶開始佈置。翻查會議紀錄，9名在席議員只有譚凱邦一人投票反對節日燈飾活動，投贊成票的主要為建制派議員。譚凱邦向香港01表示，投反對票原因有三，包括不滿小白象工程粉飾太平、功能短暫及不環保。

他解釋，每年區議會約2,000萬元預算用於社區項目，節日燈飾花費佔當中10%，用去118萬元而未能惠及民生。民主派在來屆取得荃灣區區議會控制權，譚凱邦矢言撥亂反正，與其他泛民議員「好大機會ban（取締）節日燈飾活動」，反對大小白象工程，將資源投放在市民身上。

最短暫的節日燈飾莫過於東區，香港01盤點18區節日燈飾撥款金額及內容，發現東區撥款111萬餘元在9個地點裝設農曆新年燈飾，展期由明年1月21日至2月9日，亮燈20日，平均市民欣賞一日花費約5.5 萬元。記者到現場視察，未見有燈飾懸掛，按區議會文件，燈飾將在12月26日聖誕節翌日開始設置。

元朗區兩棵大型聖誕樹、三組大型聖誕元旦燈飾，共值112萬元。文件所列大部分地方已經裝設燈飾，但天水圍公園原訂放置大型聖誕樹的位置則未完成安裝。十八鄉中候任區議員方浩軒表示「（對節日燈飾）耿耿於懷多年，不嬲覺得唔靚，覺得刺眼。」他希望就任後了解節日燈飾開支明細，從而檢討此筆慣常撥款，雖然相信開支不會太脫離市價，但希望反思此項撥款是否必要。他指出任期開始便準備擬定來年撥款預算，會在第一次財務委員會上提出相關議題。