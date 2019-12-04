天盛苑撤換法團大會　八成反對票為授權票　居民質疑種票報警

過去數個月的示威衝突中，有防暴警多次進入天盛苑範圍，並於屋苑範圍施放催淚彈。事後有居民不滿管理處及業主立案法團沒有交代事件，終於在昨晚（3日）召開業主大會，要求撤換法團中14名委員，以及重新選出正副主席和秘書，但居民發現當中反對撤換法團的業權份數中，近八成來自法團主席甘文成的授權票，質疑有人有種票之嫌。

昨晚天盛苑的業主法團大會在鄧兆棠中學舉行。元朗區候任區議員區國權亦有出席會議，他憶述，昨晚管理處宣佈有27.3%業主出席會議，即約總共有1,796戶出席。經過一輪投票後，結果以68,374個業權反對，對55,677個業權贊成，最後無法撤換現任業主立案法團委員。區國權指，在重新點票後，發現有一張業權份數達44,037，天盛苑管理處事後才在會上透露，當中有約700戶業主授權天盛苑法團主席甘文成進行投票，佔反對業權中近八成。

過去幾個月的示威衝突中，有防暴警多次進入天盛苑範圍，並向屋苑範圍施放催淚彈。事後有居民不滿管理處及業主立案法團沒有交代事件。（資料圖片）

區國權指，昨晚有5至6位居民親身出席會議後，卻被管理處職員指已簽署授權書，質疑「被授權」及有人製造虛假文書，已向ICAC申報和報警處理。另外，大批居民對於投票結果不滿，要求公開授權票來源，但礙於檢查授權書要求只能由法團主席提出，最後甘文成沒有回應要求，「主席話香港是法治社會，有居民不滿可以告他。」會議最後亦不了了之。

現時沒有法例規限授權票的使用，區國權批評授權票監管制度存在漏洞，「授權票沒有上限，一個人可以取幾多授權票都可以，但事後居民無法追溯授權票來源，變相難以監察。」他又引述居民指，在召開大會前，法團主席甘文成曾「洗樓」，以及通過利用天盛苑超過一半儲備免居民一年管理費，「當中與居民的溝通過程中，有沒有誤導或舞弊的成分？沒有人能監察。」區國權指，往後會與鄰區區議員侯文健繼續協助居民處理授權票問題。

記者曾向天盛苑管理處啟勝管理服務公司及業主立案法團查詢，惟在截稿前仍未收到回覆。

執業律師謝天良指，業主利用授權書授權他人投票極為常見，若業主對投票過程有質疑，可提出實際理據，如自己沒有簽過授權書卻收到被指簽名等，以懷疑有人冒簽及行使假文件為由向警方及ICAC投訴。