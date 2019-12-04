【渡輪暫停】香港仔長洲渡輪服務月底終止　地區人士乘客望延續

要前往長洲，除了由中環乘坐渡輪，還可以由香港仔出發。不過，近日有消息指，來往香港仔和長洲的渡輪服務即將取消，並進入倒數最後一個月的階段。原來負責營運該渡輪服務的翠華船務，早前已向運輸署申請，於本年12月31日歸還牌照及終止有關渡輪服務。有長洲市民表示，航線十分方便，希望得以保留，南區和離島區的地區人士則表示，估計船公司終止服務是因為收入不足，而現階段仍未有其他公司接手，將繼續一同跟進事件。

來往長洲和香港仔的渡輪，在星期一至日均有提供服務。（孔繁栩攝）

來往長洲和香港仔的渡輪，在星期一至日均有提供服務，星期一至五的班次約兩小時一班，成人票價每張30元。記者曾於傍晚時份到香港仔的碼頭視察，見到乘客並不算多。其中莊先生表示，自己主要乘渡輪來往香港仔及榕樹灣，甚少乘搭渡輪往長洲，因此認為影響不大。莊估計，航線主要服務香港仔及長洲區內居民，相信旅客或市區居民多數在中環碼頭上船到長洲，乘搭量未必足以維持營運。

至於結伴乘翠華二號由長洲到香港仔的梁先生及謝小姐，居於香港仔的梁先生表示，自己不時都會乘渡輪到長洲遊玩，認為航線方便區內居民，亦多一個好去處。梁稱，未來需到中環碼頭乘船入長洲，「一定無咁方便，仲要用多咗時間出中環」，希望能夠保留航線。而謝小姐就表示，雖然中環上船較便宜，但若香港仔往長洲航線停辦，或會減少入長洲次數，可能對兩區居民造成影響。

南區候任區議員黃銳熺指，根據立法會交通事務委員會的文件，「香港仔—長洲」渡輪服務的營辦商早前已向運輸署申請於2019年12月31日歸還渡輪服務牌照及終止有關渡輪服務，而運輸署正在邀請有興趣人士就營運有關渡輪服務遞交競投興趣表達書。他表示，平日該條航線的乘客多是由長洲前來香港仔的居民，假日則稍有多些人由香港仔前往離島，日後要與其他區的區議員一同協商，看如何處理渡輪問題。

離島區候任區議員梁國豪則指，該條航線雖然沒有中環至長洲航線般受歡迎，但日常也有在南區上班、上學的街坊使用，他估計，船公司申請交還牌照是基於收入不足，「呢條線平時唔算好多人搭，得星期六、日先有機會滿座，佢係冇政府資助，營運上可能會有困難」。他亦表示，正與南區區議員持續跟進，以令新營辦商收支平衡為大前提，希望能延續這條航線的服務。