【聖誕墟市】美孚見光墟售30款小食　豬仔餅年糕串背後各有故事

每逢聖誕節，歐洲各地都有不同的傳統市集，今年美孚亦有具本土特色的「聖試暖笠笠墟市」。關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組、重現街道熟食文化關注組、strEAT响道食熟食墟顧問服務計劃將於今年12月21至22日再次合辦墟市，使用在美孚萬事達廣場對出、橋底下的閒置用地，讓檔主合法和安全地擺檔之餘，同時為市民提供多元化食物選擇及獨特的餐飲體驗，提供親子好去處，令大眾都能感受聖誕的喜悅。

今次的墟市將有21檔熟食檔、40檔乾貨和約10檔手工工作坊，其中熟食檔攤位將售賣逾30款特色美食，當中包括酥炸海鮮餅、土耳其湯、泰式雞肉串燒、紅油抄手、芒果糯米飯、炸香蕉、玫瑰花茶葉蛋、炸沙翁、鹿仔造型朱古力等。而一眾檔主背後亦是各有故事。

擺賣酥炸蠔餅 豬仔餅年糕串

打算在墟市中售賣一口酥炸蠔餅的全哥，當了小販40年，透露蠔餅的製作方法由同為小販的友人親授。過去全哥曾先後售賣豆腐花、車仔麵，現時則於大角咀開設車仔麵店，他表示，過去推着車仔走遍油麻地、深水埗、旺角、大角咀，雖然在街上擺檔要「走鬼」擔驚受怕，即使已成功「上舖」，仍十分掛念昔日擺檔時的美好時光，「係好有特色，（小販）令社會有種特別氣氛。」而數年前他加入了墟市後，覺得非常喜歡，「個氛圍好重要，經過宣傳，住喺各區嘅人都會過嚟，亦見返好多以前一齊擺檔嘅人！」

阿強售賣的「豬仔餅」，在去年的墟市中大受歡迎，而他亦有製作不同口味的年糕串。他本人任職廚師近20年，曾先後在酒樓、酒店、茶餐廳工作，他表示，參加墟市是希望能用貼地的價錢讓市民品嚐食物，「知道好多時食物價錢同成本相差好遠，成本只係五蚊，但賣就賣30蚊，當中有25蚊可能去咗租金度。」他笑指，愈大型的機構情況愈是嚴重，平日出外吃飯，他也會因價錢卻步，而在墟市之中，他能以「成本價加少少」的價錢售賣特色食物，「 係經過好多次改良，試味試到𠵱家見到想嘔，但到擺檔時聽到人地讚好食，有交流或者係討價還價，其實都好開心。」

被困輪椅 墟市找回意義

第四次參加墟市的聶小姐，三年前被診斷患上重肌無力症，現時是一名輪椅人士。她表示，坐輪椅前後的生活截然不同，過去她在基督教機構任職，曾經「坐唔定」遊遍30個國家50多個城市，但患病後猶如被輪椅「困住」。醫生說她的病情屬於漸進嚴重形，病發時她會突然全身無力，呼吸困難，每次都要立即送院，「其實我已經預備好身後事。」聶小姐如此說道。她又指，患病後連朋友都不敢見，只因「唔想嚇親對方」，「試過同朋友食飯時病發，但我郁唔到又出唔到聲，講唔到畀佢知做咩，淨係見到佢好驚。」

聶小姐指，自此開始習慣「一個人」，可以連續數天足不出戶，平日的活動也不多。為了打發時間，她在網上學做刺繡和其他手工作品，而放在墟市售賣，看着顧客買得開心，也有不少人讚她手工精細，讓她每次都很期待，「只要一有墟市我就好開心。」

小販家庭 重溫舊日回憶

與其他人不同，家善售賣的物品多為日常家居用品，她自小見證小販最光輝興盛的時期，從墟市找回了與父母的回憶。小時候她跟着父母，在西營盤正街當小販賣豬肉，她的爸爸當時是小販工會的主席，年紀小小的她只覺得，檔主之間的感情都很深厚。到了1978年的某天，西營盤發生塌樓意外，造成三死十一傷，家善爸爸是其中一名死者，媽媽、哥哥和姐姐也受到重傷，「以前啲人覺得，字都唔識多個先會接手小販生意。」她說道。因此隨年紀漸長，她先後到眼鏡廠和醫院工作，期間也沒再當小販。

「爸爸死咗之後，我曾經好唔鍾意同人傾偈。」家善指，在2009年，她首次在港島區接觸墟市，「第一次擺檔就賺咗400幾蚊，覺得自己可能遺傳咗父母DNA，一樣冧得掂啲客。」家善笑說，在墟市她再次熟習與人溝通，亦重溫擺檔的回憶，從中對過去父母的生活有更深了解，她認為，墟市能讓檔主幫補家計之餘，亦是十分有意義。

推動墟市政策

「响道食熟食墟」顧問服務計劃幹事范沛縈表示，相關團體已籌辦了十多場墟市，表示一直都在推動香港的墟市政策。她表示，現時每次申請過程都十分繁複，需經過七個政府部門、耗時兩至三個月的行政手續，除此之外，小販亦被打壓，甚至斥為「過街老鼠」，因此希望繼續推動墟市政策研究，並將邀請區議員參與聖誕墟市，在最後能做到「區區有墟市」。