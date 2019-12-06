【逃犯條例】職員言論引發罷食浪潮　西環可可店貼大字報指已停職

反修例事件引起的一連串風波久久未遏止，而市民亦將店舖作「黃藍」之分，奉行「 黃幫襯、藍罷買」，建構黃色經濟圈。位於堅尼地城的可可店一直深受港大學生歡迎，不過日前網上傳出該店職員與食客在傾談期間表示學生「抵死」、「點解唔打死曬佢哋」等言論，惹來市民不滿，大批網民揚言罷食。罷食浪潮直捲可可店，店內隨即貼出「大字報」解釋事件，指店內職員政見迥異，黃藍並存，過去數月在工作背後時有爭拗，為確保團隊合作，故已下達禁令，禁止員工在工作期間發表政見，通告又指，涉事員工絕無鼓吹殺戮之意，惟因違反禁令而即時停職。

（王譯揚攝）

有網民表示，前日（4日）在可可店食宵夜期間，聽到一職員與食客傾談期間表示，因示威活動導致生意差，網民轉述雙方當時言論，指示威者「冇前途，抵死呀」、「啲老闆唔會再請佢哋。」、「點解唔打死曬佢哋」等激進言論。大批網民得知事件後就表示需罷食可可店。

至昨日（5日）可可店貼出一張「大字報」澄清，店內各人政見迥異，黃藍並存，觸發了工作背後長達數月的爭拗，店舖為了確保團隊能夠繼續合作，已下禁令，禁止員工在工作期間發表政見。通告又指，涉事員工因交通問題而有所微言，絕無鼓吹殺戮之意，不過由於該員工違反禁令，故將其即時停職。通告又提到，歡迎西環各社區組織、公民團體等，以及「一切有益於西環社區發展的活動」都可向可可店申請贊助，他們定必大力支持。