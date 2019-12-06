【重開大學站】大學站本月底局部重開　候任區議員促恢復巴士線

在11月初，警方於香港中大二號橋，與留守者發生激烈衝突，對峙多日。期間，大學站受嚴重破壞，港鐵車務總監劉天成今（6日）早表示，東鐵線大學站受嚴重破壞，幾乎需要整個站重建，現時正全力搶修有關設施，希望本月底能夠局部重開大學站。不過，來往大學站部分巴士仍然暫停服務。馬鞍山市中心選區候任區議員鍾禮謙指，現時只有3條小巴線及1條巴士線維持服務，令區內街坊帶來不便，因此他希望九巴能盡快恢復服務。

（鍾禮謙提供） 大學站關閉近一個月，港鐵車務總監劉天成今早（6日）表示，希望本月底能夠局部重開大學站。馬鞍山市中心選區候任區議員鍾禮謙昨（5日）到大學站視察，他指現時大學站仍有小部分店舖照常營業，不過人煙稀少。而大學站外圍亦已鐵刺網圍封。鍾禮謙指，能看到有工程工具，不過未聽到有施工聲音。

大學站外多條車道同埋馬路都重新舖設，惟九巴仍未恢復所有班次。（鍾禮謙提供）

鍾禮謙促恢復來往大學站的巴士線

鍾續指，在大學站關閉期間，多條行車道及馬路都重新舖設，適合車輛行駛。不過至今大學站只有3條小巴線及1條巴士線維持正常服務。鍾禮謙已向九巴及運輸處反映要求重開來往大學站及錦英苑的87K巴士線。鍾禮謙表示，87K巴士線是區內巡環線，一直都在區內擔當重要的角色。鍾強調，一月為中大新學期之始，重開所有來往大學站的巴士方能便利市民，惟九巴至今仍未有恢復巴士線的時間表。

九巴發言人表示，因應大學站的客量及交通情況，運輸署同意九巴將六條接駁大學站的路線暫停，包括： 87K、87S、272A、272K、289K及99R，以調配有關資源新增臨時路線82D及274S，及加強現有73X、74D、272S 及274P線的服務，以能更有效服務往返大學、大埔、科學園及馬鞍山的乘客。