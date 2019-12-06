【大埔尋狗】狗女受驚過度　數遇主人轉身逃　走失兩日自行回家

前(4日)晚上約9時，一頭名為「花生」的唐狗女，在主人帶同下到大埔頭散步時受驚走失，期間連狗帶及GPS等一併甩脫。在寒冬下，主人連續兩天東奔西跑找「花生」，而義工就在主人家門前設置捕狗籠，怎料「花生」懂得自行返回住所，主人喜出望外！

今（6日）主人告知記者，唐狗女「花生」已自行返回住所後，主人又在facebook大埔群組中感謝協助找回「花生」的朋友。主人指，「花生」原是生活在堆填區的流浪狗，被義工收留後，主人在一年前領養「花生」。主人指，牠一直非常膽小、怕人，最初在家中亦常備不懈，只留在自己床上、陌生人到訪會躲進房間或者面壁逃避。不過「花生」漸漸如釋重負，在家中降下戒心。

唔知佢過去喺堆填區有咩經歷，令佢好細膽、怕人。初時喺屋企只係留喺自己張床度，漸漸會跟住我地行來行去，上梳化一齊坐，我地去廁所佢就去門口等我地，夜晚開房門就率先跳上我地張床，叫極都唔走。 朋友早期嚟探訪，佢都好驚，會即刻走入房，走唔到嘅話，會一路面壁唔理人，成身震。但慢慢就唔驚訪客，會同客人一齊坐梳化，仲任摸唔嬲。 平日喺屋企亦越嚟越relax，由最初只會捲埋咁瞓，慢慢個睡姿越嚟越hea，伸晒d腳出嚟，個頭要搵cushion「long」住，一個「可以hea的話，不會郁」嘅樣。 「花生」主人

「花生」近照。

「花生」主人指，雖然牠在家中表現漸入佳境，惟外出時仍然「驚青」。每每有單車經過、小朋友大叫、拍波聲等就會令牠感到驚慌。所以主人都會用胸帶加頸圈，再連兩條牽引帶才帶「花生」外出，而其GPS裝置扣在頸帶上。直至前日（4日），主人帶同牠到大埔頭散步時，懷疑被其他狗追咬。在電光火石間，「花生」連狗帶及GPS等一併甩脫，在主人目睹下受驚走失。

主人憂心 多次遇愛犬惟無法接近

主人憂心不已，隨即在網上張貼「花生」的近照，希望大埔區網民能「幫幫眼」，並找朋友、義工求助，尋找愛犬下落。起初有途人聯絡主人表示，曾在太平工業村見過懷疑是「花生」的犬隻，惟他們到場時「花生」已不知所終。主人無計可施，於是折返到大埔頭，望「花生」懂得回家。豈料在大埔頭北公廁旁邊的垃圾站找到「花生」，不過由於牠過度驚恐，「一見人就走」。所以當晚主人於大埔頭一帶多次遇到「花生」，惟他們無法接近。

至翌日（5日）早上，有義工在主人家門前設置捕狗籠，望牠懂得回家，不過主人亦未放棄尋愛犬。主人相信「花生」怕人，故一直未有見其縱影。至下午5時，主人再次在大埔頭北公廁垃圾站重遇愛犬。正當主人成功以食物引誘「花生」時，突然有兩隻流浪狗跑出來，令牠再次受驚。

「花生」自行回家 主人：佢個樣仲伸脷傻更更咁

幸有多人報料，令主人知道「花生」仍在住所一帶。入夜後，他們先行回家，怎料「花生」就在其家門前的捕狗籠，並在吃他們預先擺放的燒鴨，他們喜出望外。「我哋發現佢時，佢個樣仲伸脷傻更更咁，好似講緊『嘻嘻』咁，冇表面傷痕。返咗屋企隨即上番佢自己張床，開始hea，好似冇事發生過咁。」主人表示，經過這次後，他們會再加強裝備，並會在一條獨立帶上裝上GPS。