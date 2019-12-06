流浮山動物收容所年底前面臨迫遷　170隻貓狗或失安樂窩

冬至臨近，正當各家各戶團圓歡慶時，位於流浮山、容納了約170隻流浪貓狗的動物收容所Kelly Animals Shelter卻將面臨被迫遷命運。收容所負責人Kelly指，幾個月前收到業主通知，原佔地約3萬呎的收容所土地已轉售，並要求他們於年底前遷出。對於突如其來的消息，Kelly大感無奈。幸好有好心人日前暫讓出一塊地予他們，作短暫安置貓狗之用。目前收容所正招募義工，幫忙搬遷物資及在新場地作前置準備以安置貓狗，Kelly呼籲有心人助一臂之力，讓貓狗盡快獲得安置。 攝影：黃廸雯

Kelly Animals Shelter在十年前於流浮山落腳，狗場負責人Kelly在5年前開始辭去全職工作，主力一人負責在狗場照料流浪貓狗。動物收容所佔地約2萬呎，現時場內共有約170隻貓狗，主要為Kelly及義工從棄養家庭，或在建築地盤、廢棄繁殖場中拯救而來。

動物收容所佔地約2萬呎，現時場內共有約170隻貓狗。

Kelly指，現時每月大約會有18至20隻唐狗被領養，而剩下的多數為年邁的狗隻，「我們希望提供一個中途站給這些流浪動物，如果牠們找到新家庭就最好不過，如果不行就讓牠們在這裡有個安樂窩養老。」

不過，這個安樂窩卻於近月面臨迫遷危機。Kelly在幾個月接到業主通知，指這塊土地經已出售，要求他們在年初前遷出。Kelly估計，政府及發展商近年密謀發展流浮山附近土地，不少業主為求獲利而盡快賣地，卻令一眾流浪動物失去安身之所，「十年前這裡是荒地，十年之間前後這裡左右都住滿了人，因為城市發展的迫害，令我們再難以找到合適地方養狗。」

突如其來的搬遷消息叫Kelly愕然，「本身營運收容所都好困難，每個月要籌集糧食費、醫藥費、租金各樣，加上要逼我們搬走，更是百上加斤。」Kelly透露，目前狗場租金約一年六萬元，但現時在外如重新尋覓與此地一樣的面積的地方，估計租金起碼飆升至三萬元一個月，「我們根本無法負擔，我曾聯絡新業主要求放寬搬遷期限，讓我們有多點時間找地方，但無法聯絡上他。舊業主說我們若無法在限期前交吉，就不知會有什麼手段，我怕他們會傷害我們的狗狗，現在根本將責任全落在我們身上。」

Kelly目前呼籲有心人協助幫忙搬置收容所物資及到新場地作好預備工作。

不過，日前則傳來一則好消息。有好心人得知收容所被迫遷消息後，向Kelly提供臨時地方安置貓狗，但該地只能暫時安置貓狗一年，長遠來說，收容所仍需要重新尋覓地方。目前他們正忙於年底前搬至新收容所，但礙於搬遷工程浩大，單靠Kelly及義工之力難以於限期前完成搬遷，因此她呼籲有心人協助搬遷，以及到新場地做好前置準備，「新地方是一塊爛地，我們需要資金及人手重新造狗籠，如果有人懂得做建設，都歡迎來幫手。」