【廁紙革命】區議員辦本土製再造廁紙團購　建黃色環保經濟圈

早前有網民發現，香港市面售賣的廁紙有近八成來自內地，只有少數來自台灣或其他國家。為了建構「黃色經濟圈」，他們呼籲其他市民連購買廁紙都要慎選。不過，原來香港已有本地生產、自家製的「環保廁紙」。近月有本地回收公司在港收集廢紙，並將之運往越南再造成廁紙，每條10卷的廁紙售30元。為了掀起「廁紙革命」，馬灣有區議員發起團購計劃，以方便居民支持及購買，進一步實踐環保生活。

全港首家紙包飲品盒回收商喵坊（Mil Mill ）於十月底正式啟用，除了紙包飲品盒，他們亦有收集辦公室廢紙，並將紙送到越南製成再造廁紙。荃灣區區議員譚凱邦亦於今日開始，發起為馬灣街坊舉辦團購。譚凱邦指，自中午開始宣傳以來，街坊反應不錯，「平日馬灣居民有啲係喺島上唯一嘅超市度買廁紙，亦有人係由島外買完，拎上巴士運返嚟。佢哋都會話帶住廁紙坐巴士好大嚿，話有得團購係幾方便。」今次團購活動由12月10日起至17日止，再造廁紙每條30元 (每條有10卷廁紙)，每人限買15條，可填寫網上表格或親身登記，並到譚的辦事處交費作實。譚表示，自己亦曾試用該些環保廁紙，認為感覺與普通廁紙無異。

譚凱邦指，這個行動的概念源於響應由日常生活建立黃色經濟圈，同時亦是達至環保循環經濟的一步。他表示，現時市面上有八成廁紙是內地品牌，適逢有本地回收公司以廢紙製作本土回收廁紙，認為可以多加宣傳和支持，「雖然現時有再造產品，但如果唔用返呢啲再造產品，其實都未做到真正嘅回收再用。」從事環保工作多年的他認為，現時再造紙要運到越南處理，長遠而言香港應該設立本地的再造紙廠，「因為香港每日正在消耗大量廢紙，而香港有成700萬人，對於再造產品係可以有一定需求，所以希望政府同埋業界喺未來都可以考慮一下。」