80後日本男灣仔派咖啡　了解香港現況 　盼港人展現更多笑容

在灣仔莊士敦道地鐵站附近，有位來自神戶的日本人向途人免費派咖啡。該名日本人叫作西川昌德（Masanori nishikawa），目前36歲，在日本任兼職老師，他喜歡到處旅遊和接觸新事物，並透過咖啡來接觸當地人。他在前日（10日）抵港，昨日在灣仔站外派咖啡，希望透過與途人聊天來了解現時香港的真實情況。事實上，這次是他初次來香港旅遊，他事前對於香港一無所知，選擇在灣仔派咖啡，是因為朋友告訴他，灣仔是個不錯的地方，故他從灣仔開始探索香港。

他手持的中文字句紙牌，是他在香港的朋友給他。（余睿菁攝）

首次來港，對於香港的情況，他坦言：「現時對香港的示威活動並沒有足夠資訊了解，在網上容易查找到香港目前發生的社會運動，但重大的示威事件，媒體並不足以反映真實面貌。他們（媒體）只提到示威事件的問題、意外、暴力，這些並不是最重要的事。」他認為主要的是香港人對現況和未來有什麼感覺。此程旅途的目的，他坦言想在香港了解更多後，回到日本，告訴朋友在香港正在發生的事，例如香港人的想法和感受。西川昌德說道，他也認識住在日本的香港朋友，香港近月的社會運動發生後，朋友均向他表示，他們對香港的現況十分心痛，希望能為香港做一點事。

近百人聞訊特意前來

他表示有近百個人聞訊特意前來，感到十分驚喜，「沒有想過有這麼多人來找我，有些人把我在這裡（灣仔）的消息分享出去，之後有更多人來找我。」他說道：「有很多學生和年輕人都找我飲咖啡，並告訴他自己對香港現況的想法，在談話過程中，我感到他們都想去改變一些東西。」他指派咖啡過程十分和平：「雖然有些人說他不會飲咖啡，但也會跟我說很欣賞我現在所做的事，和我握手，更有人送我食物及替我拍照，又說明天會把相片印出來給我。」西川道：「雖然我想做一些事情去幫助香港人，但今日我所得到的比我所做的更多。」

他表示，這幾天會繼續在這裡派咖啡，至下周二才回去日本。他指自己旅行是希望接觸其他人，以及和別人分享經驗，以往也曾經到多個地方派咖啡。他表示自己十分支持香港人這場運動，並寄語港人：「我希望這裡能夠變得和平，能再次出現更多笑容。」