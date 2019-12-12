油尖旺多元文化活動中心營運近半年　候任區議員：收費貴難共融

甫踏進廟街，抬頭就能看到多國旗幟飄揚，街上亦不難看到不同族裔人士。不過區內港人與不同族裔人士「各自為政」，未必能達到社區共融的效果。

時任行政長官梁振英在2013年《施政報告》中宣布，在社區重點項目計劃下，每區可獲預留一次性的1億元撥款去推展社區重點項目。2016年，財委會通過撥款，決定於油尖旺區興建一多元文化活動中心。事隔三年，多元文化活動中心於今年7月正式開幕，並將於本周六（14日）舉行開幕儀式。不過佐敦北候任區議員何富榮指出，區內少數族裔人士對中心認識不多，而且中心租借場地收費高昂，何富榮認為街坊難以受惠。

區內近五成人口為非華裔人士

根據2016年中期人口統計結果，佐敦北人口共有18,550人，其中有9,152名非華裔人士居住區內，佔區內人口49.3%。時任行政長官梁振英在2013年《施政報告》中宣布，在社區重點項目計劃下，每區可獲預留一次性的1億元撥款推展社區重點項目。油尖旺區則以撥款重點興建一多元文化活動中心，推廣區內多元文化，促進社區共融。

甫踏進廟街，抬頭就能看到多國旗幟飄揚。（蔡正邦攝）