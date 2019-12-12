油尖旺多元文化活動中心營運近半年　候任區議員：收費貴難共融

甫踏進廟街，抬頭就能看到多國旗幟飄揚，街上亦不難看到不同族裔人士。不過區內港人與不同族裔人士「各自為政」，未必能達到社區共融的效果。
時任行政長官梁振英在2013年《施政報告》中宣布，在社區重點項目計劃下，每區可獲預留一次性的1億元撥款去推展社區重點項目。2016年，財委會通過撥款，決定於油尖旺區興建一多元文化活動中心。事隔三年，多元文化活動中心於今年7月正式開幕，並將於本周六（14日）舉行開幕儀式。不過佐敦北候任區議員何富榮指出，區內少數族裔人士對中心認識不多，而且中心租借場地收費高昂，何富榮認為街坊難以受惠。
區內近五成人口為非華裔人士
根據2016年中期人口統計結果，佐敦北人口共有18,550人，其中有9,152名非華裔人士居住區內，佔區內人口49.3%。時任行政長官梁振英在2013年《施政報告》中宣布，在社區重點項目計劃下，每區可獲預留一次性的1億元撥款推展社區重點項目。油尖旺區則以撥款重點興建一多元文化活動中心，推廣區內多元文化，促進社區共融。
甫踏進廟街，抬頭就能看到多國旗幟飄揚。（蔡正邦攝）
（蔡正邦攝）
財委會於2016年通過撥款，批准於佐敦炮台街興建一佔地1,096平方米的油尖旺多元文化活動中心，設施包括禮堂、活動室及會議室，由新家園協會以自負盈虧方式營運首三年，項目共花費6,350萬元。
街坊不知中心用途 候任區議員斥宣傳不足、收費高昂
佐敦北候任區議員何富榮表示，油尖旺多元文化活動中心營運近半年，街坊對中心認識不足，「佢哋覺得幢建築物幾靚，有好過冇咁囉。」何指出，中心雖以「推廣多元文化，促進社區融和」作宗旨，不過仍有街坊不知中心用途，明顯宣傳不足。
他又指，由於此中心由家園協會以自負盈虧方式營運，故租借場地收費高昂。場地收費由每小時258元至1,600元不等，如需租借電腦及投影機等器材需要另外收費。「區內有另外兩個中心，由政府營運，收費平啲。中心係一個社區重點項目，無理由一句自負盈虧，就可以收咁貴。唔係收得貴就可以賺多啲。」他強調，如價錢貴，使用率低，中心只會不得其所。
何富榮認為，現時中心提供的活動如創業展，未必完全適合少數族裔社群，難以達致共融效果。何補充，中心的監督架構包括區議員，因此他在明年上任後，將爭取加入監察團隊，望能促進檢討中心營運模式。