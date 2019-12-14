【修例風波】政府收起垃圾桶引衛生問題　候任議員斥治標不治本

反對修訂《逃犯條例》引起的風波至今仍未平息，而上月底、區議會選舉前夕，不少人發現本來放置在街上的垃圾桶皆被收起，取而代之的是一個個白色的垃圾膠袋，令人質疑此舉與近月的社會運動有關。有候任區議員斥有關做法引起衞生問題，而政府不正視示威原因，只收起垃圾桶的做法亦治標不治本。

自上月起，多區街上的垃圾桶都忽然失蹤，中西區候任區議員彭家浩指，垃圾桶被收起後，食環署曾在有關位置放置垃圾袋，不過，此舉亦衍生出衛生問題。「有時行人丟棄垃圾時，不會打開垃圾袋，所以有時候垃圾散落在地上。」彭家浩指，膠袋有時亦會出現破損，令垃圾掉出，而其容量亦不夠大，有時會出現垃圾自膠袋中溢出的情況，令街坊相當不滿。

食環署上月收起多區街上的垃圾桶後，曾在有關位置放置垃圾袋，惟中西區候任區議員彭家浩此舉衍生出衛生問題，亦質疑署方做法和近月社會運動有關。(彭家浩提供)

彭家浩表示，早在11月、區議會選舉前夕，食環署已派人收起街道上的垃圾桶。署方當時未有詳細解釋收起垃圾桶的決定，只說是根據社會環境情況及考慮風險，「但正常人也能推測到，是和近月的社會運動有關。」

彭家浩曾向署方反映有關問題，要求重置堅尼地城北街、卑路乍街的垃圾桶後，有關地點的垃圾桶於本周初已「歸位」。(彭家浩提供)

彭家浩曾向署方反映有關問題，要求重置堅尼地城北街、卑路乍街的垃圾桶後，有關地點的垃圾桶於本周初已「歸位」。彭直指，堅尼地城並非近月示威活動的「高風險區域」，收起垃圾桶影響市民生活之餘，亦治標不治本：「即使不用垃圾桶，示威者也可以用其他雜物作路障，重要的是政府須正視為何香港人會上街示威。」