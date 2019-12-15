【港人移台】中年廣告人轉戰台北開Live House　憂港政局決心移民

熱愛音樂的香港廣告人Gerald，在金融風暴下成「冇殼」蝸牛，經歷十年四海漂泊，終在台北靠岸，經營數年音樂酒吧，與妻子Pamela同心打拼，酒吧曾獲選為五大Live House。Gerald結識一群音樂人，夾Band、錄碟，形成一個社區，正值人生最開心的時候。今年他們正式坐「移民監」準備做台灣人，除了因愛上台北，也擔心香港政治氣候不穩，更有愈趨惡劣的情況，「有70%係為咗個仔，想佢有好啲嘅將來」。

Rev-Now Live Music House位於台北大安區延吉街，老闆是土生土港的香港人夫婦：Gerald及Pamela。（朱雅霜攝）

十月底周六晚沉靜的台北大安區延吉街，沿窄梯往下走進Rev-Now Live Music House，Live Band演奏、聽眾沉醉、老友歡聚，熱鬧非常。Rev-Now原在中山區經營數載，曾獲選為台北五大Live House，至十月移師延吉街。音樂風格不受限的店內，藍調、爵士樂、搖滾、原住民音樂、原創音樂等，只要通過試音，便有機會表演。老闆是土生土港的香港人夫婦：Gerald及Pamela。

金融風暴「脫殼」 Gerald四海漂泊維生

夫婦結婚數十載，兒子已29歲。Gerald從事廣告業幾十年，妻子則是上班族，大半生在香港建家立業，生活安逸，有樓、有菲傭。2004年一場金融風暴，風浪淹沒安穩生活而「脫了殼」。為了生計，家庭自此分隔異地，妻兒留守香港，Gerald孤身一人於紐約、內地、越南漂泊工作十年。直至五年前，他受友人邀請到台北開設Live House，「最後嚟咗台北，係愛上咗台北，依家我哋移民過嚟！」

音樂風格不受限的店內，藍調、爵士樂、搖滾、原住民音樂、原創音樂等，只要通過試音，便有機會表演。(朱雅霜攝)

中年轉戰音樂圈 興趣與工作結合

人到中年，才轉變職業路向，從廣告業投身音樂界，但Gerald而言不是全然陌生，只是將興趣與工作結合，「因為我鍾意音樂，呢個都係我嘅長處。」原來Gerald生命中不可或缺的是音樂，尤為鍾情搖滾及藍調。廣告工作營營役役，但「星期五、星期六晚會出去彈Band，我玩咗音樂幾廿年啦！」

獨自在台，從零起步，重建事業，絕非一帆風順。Gerald初來乍到不諳國語，開店遇上不少難題，幸獲兩間著名Live House的老闆娘帶同調酒師幫忙，「唔係同行如敵國，嗰種人情味，大家行頭入面好好朋友」、「（台灣）好有人情味，畀我有六、七十年代香港嘅感覺。」雖然該店僅曇花一現，但短短一年足以令他愛上台灣。

老闆熱愛音樂數十年，即使以前廣告工作繁重，他仍會抽空在周五、六晚外出夾band。(朱雅霜攝)

妻子隨夫赴台打拼 合力經營Rev-Now

首間店舖的結束，未令他偃旗息鼓，再與友人合營新店，「係上天嘅安排」。妻子也拋下香港的安穩，隨夫來台打拼。夫妻同心，Rev-Now在中山區應運而生，Gerald擔任音樂總監，Pamela負責行政工作。「好倉猝之下要做選擇，我覺得我老公好似好需要我喺度。」Pamela說。

台灣音樂多元化﹕日日都好開心

離鄉背井，Gerald沒有不習慣，更融入當地生活。與音樂作伴的事業，令他認識一群音樂人，組合數隊樂隊，又為本地樂團錄製唱片，猶如一個社區，「日日都好開心，酒吧啲客人已經變咗Family（家庭）」。香港被流利音樂主導，內容單一化，而擁有多元音樂文化的台灣更令人著迷，加上香港地少租貴，開酒吧難上加難，令Gerald更決心扎根台灣，更興起移民的念頭。

Rev-Now原在中山區經營數載，曾獲選為台北五大Live House，至十月移師延吉街。(朱雅霜攝)

為兒子將來打算 打消回港念頭

夫婦二人每日追看香港的新聞直播，緊貼反修例示威的動向，思鄉情愁湧在心頭，曾想過返回土生土長的香港。不過，香港的政治局勢不隱，擔心日後情況會更為嚴重，為兒子日後著想，他們最終在今年辦理移民程序，目前在坐「移民監」，「我真係好想去嗰度參與，但我已經咁好彩有機會留係台灣，我應該喺度堅持落去，為我下一代建立一些保障，依家香港年輕人喺度抗爭，唔淨係為自己，係要為佢哋下一代爭取。」Gerald說，希望兒子早日來台一家團聚。

Gerald(左)獨自來台開業後，妻子決心拋下香港安穩的生活，赴台隨夫打併。(朱雅霜攝)

哪有不愛孩子的爸爸和媽媽，只有不愛孩子、只有不愛人民的國家 Rev-Now Live Music House老闆Gerald自創曲

近年越來越多人計劃移民台灣，Gerald表示「我同好多打算移民嘅香港人講，你要鍾意呢個地方，唔係因為（香港）咁嘅環境，貿貿然移民一個陌生嘅地方」，他見過香港人移民台灣成功及失敗的例仔，失敗往往是因為自覺高人一等，無法融入台灣社會，覺得自己是一個外來人，「我當自己係一個台灣人嚟架！」