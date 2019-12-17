民主派區議員返內地還神被拒入境　古桂耀：希望能有一個合理解釋

民主派東區區議員古桂耀昨日（16日）在facebook表示，原定計劃回肇慶「還神」，但在早上經深圳灣口岸過關時，被內地當局扣查，其後更被告知拒絕入境。事實上，同類事件並不是第一次發生。同月11日，民主派葵青區區議員周偉雄與家人前往廣州，出席親人喪禮，過關時並被拒絕入境。當時公安人員稱他對國家安全構成危險，故不准他入境。 對此類事件，古桂耀表示擔心，並希望能得到一個合理的解釋。

據悉，古桂耀在昨日（16日）早上8時許，於深圳灣口岸過關時，被內地當局扣查。他表示，當時內地海關把他帶到一個房間，並叫他坐著等待，手機和隨身行李不能跟身，期間內地海關並沒有對他進行問話。隨後，便衣公安把他帶往第二間房間。其中一人問他領取證件，後走進旁邊的房間，而另一位則開始問話。例如要求他打開背包和問他為什麼要過境、到哪裡。

古回答，他是回到肇慶還神，同時打開背包供對方檢查，惟便衣公安只是草草望了背包的內容物，並沒有仔細檢查。接著，古被要求交出手機密碼，他即反問公安查看手機的原因，對方解釋只是路過檢查。古嘗試以私隱為由，問可否不解鎖手機，公安一口回絕。其後便將其手機帶到旁邊的房間，而古的位置是完全看不到房間內，完全不知道房間內發生什麼事情。古稱在這些過程中，均有類似保安的人全程對著他錄影。

古桂耀在Facebook 說明被扣查一事。(圖片來源：截取於古桂耀Facebook)

45分鐘後，便衣公安步出該房間，再向古桂耀查問其職業，古則回答從事維修工作。這個過程中並未有提及任何有關手機的內容。公安折返房間，約數分鐘後，又再次踏出房間，並面帶笑容向古說道：「你是區議員？今次嬴了。」古回答：「是的，好彩。」十分鐘後，古被帶回一開始被扣留的房間，又等待了廿分鐘，之後他被一名軍裝人員告知拒絕入境，需要即時返回香港 。古不解，曾追問對方，僅獲「不知道」、「不清楚」的回覆，並被送至邊界。

最後，他在當天（16日）早上11時許回到香港交界。香港海關詢問他發生什麼事和為什麼回來，惟古回答他也不知道，只是不讓他過境。海關則表示：「你今日都不是第一個，不要緊，我幫你補回手續，讓你回到香港。」

雖然整個扣查過程都受到合理對待，但古坦言對同類事件感到擔心：「我擔心日後有其他區議員都會被拒入境，因為我都不是第一個被拒入境。」對於今次經歷，他希望可以知道被拒入境的原因：「就算是個人因素，還是其他原因也好，我也想知為什麼就被拒。」他稱他會去信詢問原因，希望獲合理解釋。