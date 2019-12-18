佛教組織取消法會　$300轉讓天際萬豪酒店房　低收入家庭聖誕受惠

除夕煙花匯演、美酒佳餚巡禮、單車節等活動，相繼因社會動盪取消，近日有宗教活動亦決定取消，預先訂下招待僧侶的天際萬豪酒店房間騰空。主辦方慧日亞洲基金會退房不果，明言「無理由益萬豪」，同時為結善緣，以低價300港元轉租房間，部分低收入家庭可受惠。

近日有宗教團體決定取消活動，預先訂下招待僧侶的天際萬豪酒店房間騰空。（鄧詠中攝）

佛教團體不時舉辦弘法活動，邀請國內僧眾說法。慧日亞洲基金會原訂12月25至29日在機場博覽館舉行一連五日「2019香港破瓦法會」，惟因社會事件、交通問題僧眾不來港，法會改為明年3月尾舉行，招待僧人100間酒店房間騰空。負責人Martin向香港01記者表示，就退房與天際萬豪酒店糾纏個多月仍然不得要領，既不能取消訂房，亦不可延遲改期，近日決定在向酒店提供入住人資料前提下將房間轉讓，暫未及統計認投人數，但透露有善長願意捐款，供低收入家庭入住，在聖誕假期享天倫之樂。

Martin指半年前以1,080港元一晚訂取100間房，如今已放下心結，但仍覺得「無理由益萬豪（酒店）。」於是近日在數個群組發放消息，以300港元租出房間，並在下周日（22日）前向酒店提供入住人資料。

法會原訂本年12月25日至29日在香港亞洲國際博覽館舉行，據主辦方網頁所示，慧日亞洲基金會由藏傳佛教上師和禪修大師確吉尼瑪仁波切指導下，在亞洲地區的官方建立的非營利性機構。

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