【區議會選舉】西貢北人口將激增　候任區議員研開發水路紓緩塞車

身型高瘦卻穿著一件寬闊大褸的譚爾培，在破曉後走到十四鄉其中一個巴士站，拿著「感謝2730市民支持」的紙牌，向候車街坊致謝，並逐一向他們了解對區內的意見。這個年僅22歲青澀男孩，於上月區選成功打入被建制派壟斷多年的選區，成為大埔選區西貢北候任的區議員。新鴻基地產在十四鄉正在興建超大型住宅項目，令西貢北的人口將平均增加26,600人，不少居民擔憂日後交通問題倍加嚴重，譚爾培認為現時是一個好時機讓市民參與未來規劃，「嗰40幾幢樓冇得改，但附近配套仲有得改！」未來四年將重點重組該區的交通配套，甚至可研究安排船隻接送居民，以紓緩陸路多車問題。
譚爾培清晨便到達田寮巴士站，了解街坊需要。（陳諾希攝）
「覺得1997年出世係被選中嘅一代，出世嗰年係回歸，中學畢業就傘運，到今年大學畢業，就反修例。」今屆區議會選舉，他被西貢北選民選中，譚爾培笑指，得悉當選後「完全笑唔出」。他認為，區議員責任重大，當選後的工作背負著選民期望，「嗰一刻開始覺得好大壓力。」「最近開站已經有街坊話做咩選我出嚟我唔做嘢，我雖然未正式上任，不過有咩問題我都會照幫！」譚爾培笑言。
「我一直都覺得自己會輸」
「我本來諗住，選唔到就去搵份關於回收、環保嘅工做，都俾屋企人催搵工。」其實，譚爾培早已有意加入政界，原本在馬鞍山及西沙路一帶進行流動資訊站，促全民社區監察，如記下小巴脫班情況等情況。其後他參加了由戴耀廷舉辦的「風雲計劃」，至今年大學畢業適逢區選，於是毅然參選。「不過我一直都覺得自己會輸，係戴耀廷覺得我會嬴，原本我評估對手有1,800至2,000票，我大概有1,400票到。但真係估唔到有2,700票。」
西貢北選區範圍甚廣，東至東平洲，西至馬鞍山帝琴灣，中間則為十四鄉，選民分佈逾40村。譚爾培表示，他家住馬鞍山，閒時徒步由馬鞍山走到西貢或科大，欣賞沿途生態，漸漸與西貢北結下不解之緣，因而在區內參選。
西沙路正進行擴闊路面工程，十四鄉一帶面目全非，譚爾培大嘆可惜。（陳諾希攝）
譚爾培認為區內交通配套嚴重不足。（陳諾希攝）
區內即將平均增加26,600人
現時區內由沙田、馬鞍山及大學站來往十四鄉及西貢市中心一帶，恆常路線只有分別兩條小巴線及兩條巴士線，惟班次疏落。十四鄉正進行超大型住宅項目，佔地76.4公頃，將興建46座住宅大廈，9,500個住宅單位。根據2016年中期人口統計報告顯示，家庭住戶平均人數為2.8人，連同新增單位計算，即區內將平均增加26,600人，不少居民擔憂日後交通問題倍加嚴重。
丁屋政策規劃不完善致配套不足 倡以水路紓緩塞車問題
項目發展商新鴻基地產早前向城規會提交的申請文件中，提及會擴闊西沙路成雙線雙程行車、加建行人天橋等，以應付因發展項目而增加的交通流量。目前上址正在進行擴闊路面工程，路旁的大樹被砍掉並擺滿水馬，十四鄉一帶面目全非。譚爾培指，最多居民向他表示擔心日後區內的交通問題。譚認為，正因十四鄉項目在發展階段，是一個最好時機改善及發展更完善的交通配套。他直言，未來四年任期非常關鍵，必須協助改善區內的交通情況。「其實就係本身丁屋政策規劃得未盡完善，所以依家有咁多村屋人口，但唔夠配套應付。以前就係先起屋，再起配套。」他又指，現時是一個好時機讓市民參與未來規劃，「嗰40幾幢樓冇得改，但附近配套仲有得改！」譚認為，除了重組及規劃陸上交通外，西沙路一帶亦有碼頭，他認為可研究安排船隻接送居民，以紓緩陸路多車問題。