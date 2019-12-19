【區議會選舉】西貢北人口將激增　候任區議員研開發水路紓緩塞車

身型高瘦卻穿著一件寬闊大褸的譚爾培，在破曉後走到十四鄉其中一個巴士站，拿著「感謝2730市民支持」的紙牌，向候車街坊致謝，並逐一向他們了解對區內的意見。這個年僅22歲青澀男孩，於上月區選成功打入被建制派壟斷多年的選區，成為大埔選區西貢北候任的區議員。新鴻基地產在十四鄉正在興建超大型住宅項目，令西貢北的人口將平均增加26,600人，不少居民擔憂日後交通問題倍加嚴重，譚爾培認為現時是一個好時機讓市民參與未來規劃，「嗰40幾幢樓冇得改，但附近配套仲有得改！」未來四年將重點重組該區的交通配套，甚至可研究安排船隻接送居民，以紓緩陸路多車問題。

譚爾培清晨便到達田寮巴士站，了解街坊需要。（陳諾希攝）

「覺得1997年出世係被選中嘅一代，出世嗰年係回歸，中學畢業就傘運，到今年大學畢業，就反修例。」今屆區議會選舉，他被西貢北選民選中，譚爾培笑指，得悉當選後「完全笑唔出」。他認為，區議員責任重大，當選後的工作背負著選民期望，「嗰一刻開始覺得好大壓力。」「最近開站已經有街坊話做咩選我出嚟我唔做嘢，我雖然未正式上任，不過有咩問題我都會照幫！」譚爾培笑言。

「我一直都覺得自己會輸」

「我本來諗住，選唔到就去搵份關於回收、環保嘅工做，都俾屋企人催搵工。」其實，譚爾培早已有意加入政界，原本在馬鞍山及西沙路一帶進行流動資訊站，促全民社區監察，如記下小巴脫班情況等情況。其後他參加了由戴耀廷舉辦的「風雲計劃」，至今年大學畢業適逢區選，於是毅然參選。「不過我一直都覺得自己會輸，係戴耀廷覺得我會嬴，原本我評估對手有1,800至2,000票，我大概有1,400票到。但真係估唔到有2,700票。」

西貢北選區範圍甚廣，東至東平洲，西至馬鞍山帝琴灣，中間則為十四鄉，選民分佈逾40村。譚爾培表示，他家住馬鞍山，閒時徒步由馬鞍山走到西貢或科大，欣賞沿途生態，漸漸與西貢北結下不解之緣，因而在區內參選。