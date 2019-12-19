垃圾桶不再放街上而囤積在垃圾站？佐敦北候任區議員何富榮發現，區內垃圾桶都被食環署人員收起，被囤積於白加士街垃圾站內。何富榮認為，食環署收起垃圾桶的方法治標不治本，反之會影響區內環境衛生。

有垃圾袋疑未掛好，垃圾袋跌在地上，令途人難以掉垃圾到袋口，無奈將垃圾堆上。（何富榮提供） 根據2018年數字，全港共有24,591個垃圾筒，不過近月在街上的看到垃圾桶數量愈來愈少，更有地方以一個透明膠袋讓途人棄置垃圾，不過膠袋數量少，而且容易滿瀉，影響區內衛生情況。食環署表示，佐敦北區原放置約60個垃圾桶，惟記者現場所見，街上的垃圾桶寥寥無幾，反之垃圾桶被堆疊及囤積於白加士街垃圾站內。而街上雖掛著黑色及透明垃圾袋，不過為數不多，而且有部分已滿瀉；亦有垃圾袋疑未掛好，垃圾袋跌在地上，令途人難以掉垃圾到袋口，無奈將垃圾堆上；而垃圾袋附近有不少大型垃圾，無疑影響街上衛生情況。

垃圾袋附近有不少大型垃圾，無疑影響街上衛生情況。（何富榮提供）

佐敦北候任區議員何富榮指，食環署曾向他表示因考慮公眾安全而收起垃圾桶。不過何認為此舉治標不治本，反而大大影響區內衛生情況，令區內人士不便。同時亦會增加途人亂拋垃圾的機會。何富榮補充，已多次向署方反映區內垃圾桶不足問題，惟署方無動於衷，他希望食環署能盡快重置垃圾桶及增加更多人手清理垃圾。

食環署：基於公眾安全理由暫時移走

食環署回覆指，基於公眾安全理由，自今年7月起把放置在該區內經常出現集會及遊行示威等大型公眾活動的街道/地方的廢屑箱暫時移走，以策安全及以免這些設施被損毁。食環署會繼續作出風險評估，在公眾安全危機消除後放回已移走的廢屑箱。在移走街道上的廢屑箱後，食環署在可行情況下，已在有關地點附近的合適位置暫時設置透明膠袋，方便行人棄置細小的垃圾；並在有需要的情況下，加密清理透明膠袋的頻次和加強有關地點的街道潔淨服務，以保持環境衞生。