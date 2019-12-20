啟德違泊現三重停車　家長抬起BB車過路　區議員警署請願促跟進

啟德新發展區一帶車位不足，違例泊車問題嚴重，近月更有不少車輛停泊在行人路上，甚至出現三重停車（Triple parking），非常危險。啟德中及南候任議員張景勛及啟德北區議員梁婉婷聯同啟德街坊，於今（20日）早到牛頭角分區警署請願，促請警方嚴加打擊違泊問題。

啟德中及南候任議員張景勛及啟德北區議員梁婉婷聯同數名啟德街坊，今早帶同請願信到牛頭角分區警署請願，促請警方嚴加打擊違泊問題。張景勛指，區內車位嚴重不足，加上車位租金高昂，而情況在假日及平日晚上時間更為猖獗。他表示，現時違例泊車問題主要集中在沐安街、沐寧街，承啟道、協調道，甚至停泊在啟朗苑大門外的行人通道。其中更出現三重停車（Triple parking）不但阻礙緊急車輛使用道，更路影響其他道路使用者及途人，居民只可在車輛間穿梭，步步驚心。

家長需抬起BB車過路

有參與請願的街坊表示，因街上泊滿車，而車與車間的距離太近，令BB車都未能通過，家長需抬起BB車經過車頂。「啲車泊到條路好窄，BB車真係行唔到。好危險！」另外，有街坊指，區內除了出現三排停車外，又有不少車會直接駛上行人路及泊車，非常擾民。

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