東涌建全港首條人造生態海岸線　現短槳蟹及疣荔枝螺

現時香港的海堤主要為以磚塊建成的直立式海堤，或是以大石堆砌而成的斜坡式海堤。一般海堤為防浪及保護海岸而建，附近難以有生物棲息。政府去年指會在東涌新市鎮擴展區引入全港首條生態海岸線，即在海堤沿邊種植紅樹林及模仿潮間帶構造，打造生物友善的環境，提高生物多樣性。可持續大嶼山辦事處處長方學誠指，生態海岸線的造價比傳統的海堤高約一成，而未來的新造海堤會以生態海岸線為發展方向。

2014年，政府落實發展東涌東發展計劃，擴展東涌新市鎮東西兩面，並在東涌東邊近岸填海造地130公頃，整個擴展計劃預計總增加49,600個單位，容納約14萬人。填海令東涌東出現一條長達5公里的新造海岸線，土木工程拓展署正預計於上址興建全港第一條總長3.8公里的生態海岸線，佔地約3公頃。工程預計於2022年開展工程，並預計於2023年底落成。

今年十月起，署方於東涌小蠔灣已開展為期一年的人工生態海岸線試驗計劃。（黃文軒攝）

對於香港首次引入生態海岸線，可持續大嶼山辦事處處長方學誠指，生態海岸線的造價比傳統的海堤高約一成，而建築工程所需時間與傳統海堤相約。他補充，該種海岸線模仿了天然海岸線的特點，在海款打造自然潮間帶設計，加入自然的潮汐生態系統。在3.8公里的新造生態海堤中，分別於不同段設紅樹林生態海岸線、岩石生態海岸線及直立式生態海岸線。

岩石生態海岸線中，潮間帶（右邊灰色部分）會設置生態磚，其高低及不同大小的孔洞在退潮時會蓄起海水，令物種能依附在表面生長及繁殖。（土木工程拓展署圖片）

土木工程拓展署工程師潘偉榮指，紅樹林生態海岸線的邊沿會設海堤砌塊，減低海浪沖擊，而紅樹林則能防止海流及風雨浸蝕海岸線，並為不同物種提供多樣化生境；而岩石生態海岸線則設於一些受海浪沖擊或光線可足的位置，並於潮間帶設能儲水的生態磚。潘偉榮補充，以上兩種海岸線都會於沿海擺放蠔鼓籃，讓細小的生物能在內棲息；至於直立式生態海岸線便設置於直立式海堤上，上面擺放了生態孔洞及陶盤，方便生物依附生長。

潘偉榮指，今年十月起，署方於東涌小蠔灣已開展為期一年的人工生態海岸線試驗計劃，並不斷收集數據以改善未來海岸設計。他又表示，海岸線中使用苗圃培育的本地原生品種紅樹幼苗，如秋茄樹、木欖及白骨壤等。潘偉榮又補充，計劃至今實施兩個月，已在海岸線中發現短槳蟹及疣荔枝螺等物種，令人驚喜。

近年受惡劣天氣影響，杏花邨、海怡半島經常成為颱風嚴重災區。不少海堤被摧毀，更被批評海堤防波能力差。新式的生態海岸線會否受颱風影響而毀於一旦？方學誠解釋，由於東涌東的海域附近設機場及港珠澳大橋等大型基建，為東涌東海堤形成了天然屏風，因此預計該處的風浪不會特別影響生態海岸線。

方學誠補充，是次海岸線與工程師、園藝師及規劃師共同打造，指期望在新的生態海岸線中建立親水文化。他透露，目前已與康文署商討，預計於海堤上會增設觀景台，並設階梯讓市民可以從岸上走到岸邊，可近距離接觸大自然。