【南圍豪宅】交通擠塞、欠缺社福設施　西貢居民請願反對興建豪宅

城規會今日（20日）就白沙灣分區大綱圖擬議修訂項目舉行聽證會，近三十名西貢南圍及響鐘的村民、區議員及候任區議員前往北角政府合署抗議及請願，憂慮興建豪宅後加重交通負擔，要求政府撤回在南圍及響鐘一帶興建230伙豪宅單位的建議。

塞車成習慣 憂豪宅落成會百上加斤

南圍村原居民成小姐指，西貢居民現在飽受交通擠塞之苦，憂慮興建豪宅後是百上加斤。「現在南圍村、窩美村及響鐘村的村民早上返工返學都好難上到車，因為巴士在前幾個站已經滿載。加上清水灣道經常塞車，由西貢至彩虹的車程原本只需二十分鐘，但繁忙時段塞車就需要個多小時。保守估計，豪宅落成後會增加逾200架車，對西貢交通是百上加斤。」

西貢鄉民西貢離島候任區議員陳嘉琳亦表示，早前在西貢擺街站，取得484位居民聯署反對興建豪宅，「我問居民：『你要預幾多時間返工？』居民問返我：『你計唔計埋塞車？』就知道塞車已經係居民生活一部分。」

專業動力西貢環保北區議員方國珊亦反對建屋計劃，「南圍村唯一的出入通道狹窄，豪宅落成後，勢必加劇南圍村口的交通樽頸問題，村口根本無法負荷額外數百架的車流。」

何偉航指，這張相片攝於暑假期間的一個早上，「暑假都已經塞到長龍，返學的日子更加唔洗講。」（黃桂桂攝）

西貢欠缺社福設施 「應善用土地」

除了交通問題，西貢鄉民白沙灣候任區議員何偉航又提到修訂項目A原本為社區機構用地，政府將其改劃為住宅用地，是漠視西貢居民對社福設施的需要。「西貢居民要使用社福設施，往往都要出到去將軍澳先有得用，例如基層醫療設施，甚至羽毛球場都係。」規劃署對此表示政府已將前西貢中心小學旁的用地批作長者及康復服務大樓，大致上足以應付人口需要，何偉航則提出，「將軍澳一帶的安老復康設施早已超出負荷，已經未能支援西貢區的需求，因此政府應善用土地提供社福設施，而非到出現短缺才想辦法解決。」

何偉航：「西貢居民要使用社福設施，往往都要出到去將軍澳先有得用，例如基層醫療設施，甚至羽毛球場都係。」（黃桂桂攝）

鄉郊具生態價值 發展或帶來無可挽救惡果

此外，西貢鄉民早前委託綠色力量及生態教育資源中心對項目涉及的用地進行生態調查，生態專家Stanley指於響鐘附近濕地，發現錄得超過四種招潮蟹，超過九十種蝴蝶，當中有三種屬稀有品種，認為該地的生態價值非常高，「規劃署現時提出的發展計劃，將為當地的濕地生態帶來無可挽救的惡果。」

對於規劃署稱，建屋為解決房屋需求，何偉航反駁興建豪宅不能使大部分香港人受惠，「政策好離地，你話房屋需求迫切，咁點解唔係發展棕地同粉嶺高爾夫球場，而係選擇西貢鄉郊？」

西貢居民、專業動力召集人方國珊、西貢鄉民數位候任區議員何偉航、陳嘉琳等前往北角政府合署抗議，要求政府停止在南圍及響鐘興建豪宅。（黃桂桂攝）

《白沙灣分區計劃大綱核准圖編號S/SK - HH/6》的擬議修訂項目，當中修訂項目A，是把一幅位於鄰近西貢公路與響鐘路交界處的用地由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅（丙類）」地帶；修訂項目C，是把一幅位於南圍以南的用地由「綠化地帶」改劃為「住宅（丙類）」地帶，以發展私人住宅。兩幅土地分別興建三幢及六幢六層高的住宅，合共可以提供230個單位。

聽證會後，城規會閉門會議，預計會於一個月內得出結論，回應居民疑問。