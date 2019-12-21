反修例風波不絕，事件更令市民建立「黃色經濟圈」，近日有網民討論粉嶺區內的黃藍店時， 粉嶺花都廣場的偉豐電業工程公司因張貼民建聯區議員的海報而被標籤為藍店。不過昨（19日）有一帖文指，為工程公司老闆的女兒澄清，其父一直支持年輕人，「但求還父親一個清白」。

日前有網民指，留意到偉豐電業工程公司多年來都張貼民建聯區議員的海報，指「持續幾年都係咁，咁都話唔係藍店？」等言論。至昨日，工程公司老闆的女兒撰文，為父澄清，指其父一直默默支持運動，希望能還父親一個清白。

她表示，其父在數年前曾於自助提款機提取大面額，惟戶口已扣除款項，提款機卻未能提出任何現金，其父向銀行反映無果。而現任民建聯議員姚銘得悉事件後，成功為其父追討金錢。女兒表示，其父為人重視道義，因此持續為姚銘張貼其宣傳海報。而當泛民議員得悉老闆有張貼海報於店舖後，亦有提供海報給予其父。她指，由於父親當時沒有任何政治立場，故均貼上泛民及建制的海報，同時為雙方作宣傳，一視同仁。張貼候選人海報亦漸漸成為老闆的習慣。

女兒：不求大家懲罰，但求還父親一個清白

不過，由於泛民議員後來並無再提供海報，而其父則如常張貼建制派海報，引起誤會。她續指，自6月以來，其父一直與同路人同行，同事他亦曾捐款支持，派發物資等。其父認為，清者自清。加上他不太熟悉社交媒體，因此沒有作出即時回應。女兒不忍父親多個月來遭受網上的不實抨擊，於是撰文為其澄清，希望一張隨手張貼的海報不會抹煞他多個月來在背後對示威者的支援。她更指不求大家「懲罰」，但求還父親一個清白。