中電發生故障，東九龍多區錄得超過40宗困𨋢事故報告。今日(23日)下午2時正至2時29分，東九龍多區包括九龍塘、黃大仙、牛池灣及觀塘等發生超過40宗困𨋢事故報告，懷疑電力出現故障，要求消防到場協助。

中電回應指，下午約2時，中電位於將軍澳的一條13萬2千伏特地底電纜被第三者干擾，引致供電系統出現電壓驟降，歷時約0.1秒，事故期間電力供應沒有中斷，已安排工程人員到場檢查。電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。

過去五年，東九龍曾發生多宗停電個案。2014年1月17日，東九龍區出現電壓驟降，受影響地區包括黃大仙下邨、彩輝邨、龍蟠苑及健明邨。多個屋苑的升降機內有人被困，警方曾接獲十一宗求救，當時的中華電力發言人表示，中電的供電系統錄得電壓驟降，時間少於0.1秒。同年7月，中電飛鵝山道一個電塔的輸電故障所致，令電壓驟降0.15秒，數千名住戶受影響。

上月1日亦發生同類事故，中電的供電系統錄得電壓驟降少於0.1秒，期間電力沒有中斷，惟消防處接獲52宗困𨋢報告，受影響地區包括括黃大仙、將軍澳、觀塘、油塘及將軍澳。中電發言人表示，懷疑牛頭角區內一條13萬2千伏特的地底電纜發生故障引致電壓驟降。