【平安夜．新界直播】Yoho Mall防暴舉藍旗　男子避警察追捕墮樓

過去半年香港反修例示威不斷，各區硝煙四起，超過6000人被捕，近千人被控告。今晚（24日）平安夜，網民發起「和你Sing，願平安歸香港」活動，晚上7時至10時在各區商場報佳音，地點包括元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場、銅鑼灣時代廣場等。晚上7時許，新城市廣場有超過二百人聚集，有人於中庭以memo紙拼砌聖誕樹，商場內有懷疑便衣警遭示威者包圍，大批防暴警員入內驅散聚集人群。另外，元朗Yoho Mall有示威者扑爛食肆螢幕，防暴警員入內驅散，商場廣播發生緊急狀況。

Yoho Mall一名男子從高處墮下，救護到場搶救。（陳浩然攝）

防暴警員進入Yoho Mall驅散示威者。（陳浩然攝）

【20:30】沙田：署理新界南總區指揮官陶輝到達新城市廣場，數十名便衣警仍在戒備。

【20:17】沙田：數十名便衣警拿出伸縮警棍戒備。

【20:16】元朗：一名男子懷疑逃避警察追捕從Yoho Mall 內一樓一躍而下，多人報案。現場消息指，男子年約20多歲，從一樓跌落中庭地下位置，他清醒送院。

【20:16】元朗：警方高舉藍旗。

【20:07】元朗：警方在被截查男子背囊內搜出錘仔及一面具。

【20:07】元朗：防暴警員截查一名男子，警員搜查其背囊內物品。

【20:06】沙田：防暴警員離開，約40名便衣警在商場內戒備。

【20:00】元朗：防暴警員進入Yoho Mall驅散示威者，商戶紛紛落閘。

【19:57】沙田：大批防暴警員進入新城市廣場驅散聚集人群，便衣警不見蹤影。

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晚上近8時，大批防暴警員進入新城市廣場。（林振華攝）

【19:45】元朗：Yoho Mall示威者扑爆「翡翠小籠包」螢幕，商場廣播出現緊急狀況。

【19:45】沙田：數十市民包圍六名懷疑便衣警高叫口號。

【19:41】沙田：市民追著懷疑便衣警並舉機拍攝。

【19:34】沙田：新城市廣場二樓懷疑有四名便衣警員戒備，現場引起一陣騷動，新城市廣場百步梯外則有防暴警員戒備。

【19:34】元朗：聚集人群開始在商場內遊走。

【19:24】沙田：市民在memo紙上寫上願望，之後拼砌聖誕樹。

【19:08】沙田：新城市廣場有超過二百人聚集，有人於圍欄上掛起「五大訴求，缺一不可」旗幟。

【19:08】沙田：新城市廣場有零星人士高叫口號。

【19:08】元朗：Yoho Mall 中庭有十多名黑衣人聚集，有人舉起「五大訴求，缺一不可」旗幟。

【19:04】沙田：新城市廣場中庭未見有人聚集，氣氛大致平靜。

新城市廣場有懷疑便衣警戒備。（林振華攝）

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