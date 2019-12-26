【馬鞍山擲物狂】曾掟菜刀糞便榴槤　肆虐利安20年　CCTV難阻嚇

今天（26日）早上，馬鞍山利安邨又發生高空擲物事件，利華樓對出空地有兩個白色垃圾袋，裡面盛滿垃圾，垃圾袋破開大洞，袋內的食物殘渣、紙屑散滿一地。利安區議員麥潤培表示，該處高空擲物問題已經困擾街坊二十年，「試過掟菜刀、裝糞便的垃圾袋及榴槤殼。」房署雖已安裝閉路電視，惟仍未能找出犯案住戶。

每星期一次 掟菜刀、榴槤殼、糞便、剩菜

麥潤培稱，有街坊向他反映利華樓的高空問題困擾了利安邨邨民二十年，「每星期都會掟一次，冇誇張。試過掟菜刀、裝糞便的垃圾袋、榴槤殼、剩菜殘渣，上星期才掟了一包尿落嚟。」他又指，數星期前，同一位置有人扔下一桶白色油漆，波及一名途經的女途人，使其受輕傷。他表示，由於每次都是同一位置，因此懷疑是同一住戶犯案。

由於犯案次數頻密，麥潤培指有街坊已經司空見慣，「會自動行入有蓋位置」，亦有街坊感到十分憤怒及厭惡，曾向他投訴：「你哋區議員同房署做咗啲咩？」

今天（26日）早上，馬鞍山利安邨有高空擲物，利華樓對出空地有兩個白色垃圾袋，裡面盛滿垃圾，垃圾袋破開大洞，袋內的食物殘渣、紙屑散滿一地。（受訪者提供）

麥潤培指，不少街坊對利華樓高空擲物已經司空見慣，「會自動行入有蓋位置」。（受訪者提供）

安裝閉路電視 未能找出兇手

麥潤培承認區議員責無旁貸，他亦多次就事件向房署反映，「房署圍封案發現場，二十年來都係咁，問題依然沒有解決。一年前裝了閉路電視，但由於高空擲物需要真係捉到住戶掟落嚟嗰一刻，相當有難度，結果安裝了閉路電視都只係靠嚇，實際作用不大。」

他稱他曾建議房署與社署合作，了解住戶情況，「如果該住戶係有精神問題，可以採用行為治療法，將他轉介去適當的地方。」他批評：「如果房署有心跟，願意派人去巡，其實問題是可以解決的，但佢哋唔做。」

11月尾，利華樓同一位置有人扔下一桶白色油漆，波及一名途經女途人，事主受輕傷。（受訪者提供）