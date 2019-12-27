善心人捐禮物予香港難民聯會　難民小孩獲首份聖誕

今年「拆禮物日」（Boxing day）對一群在港難民而言言份外溫暖！昨（26日）香港難民聯會收到61份由善心人Eva送出的禮物，主要送給2-12歲的在港難民家庭小朋友。活動於今（27日）午於香港難民聯會舉行，5歲小朋友Pupa收到首份禮物後表示，這是今年內第一份收到的聖誕禮物，「I am very happy!（我真的很快樂！）」。

善心人Eva送出61份禮物，讓禮物送給2-12歲的在港難民家庭小孩。而禮物盒上都寫有禮物合適的年紀。今日有廿多人參與，更有家長專程到協會為其小孩領取禮物。

菲律賓籍的Michelle指，因車費高昂，因此今日未有同3名子女到埸。（陳諾希攝）

家傭頓變難民 視自己為香港人

菲律賓籍的Michelle指，因車費高昂，因此今日未有同3名子女到埸，只為他們代領禮物。她指，2000年來港任家傭的工作，數年後Michelle想為兒子有更好的生活環境，於是將他帶到香港。未幾，入境處通知Michelle，表示她帶兒子來港，因此未能再獲發工作簽證，令她突然失業，工作簽證頓成難民「行街紙」，「我唔敢做黑工，俾人拉咗要坐監，啲仔女點？（I can't take this risk, if I go to jail, we will take of my children?）。

其後Michelle就於香港落地生根，除了大兒子，她另外3名子女都在港出生，就讀本地學校，Michelle指其子女為土生土長的香港人，而她亦視自己為香港人。惟苦等十多年亦未獲發簽證，於是接觸到香港國際社會服務社（ISS），繼而再到香港難民協會，希望接觸更加多同路人，「想為爭取返我哋嘅生活。」