善心人捐禮物予香港難民聯會　難民小孩獲首份聖誕

菲律賓籍的Michelle指,因車費高昂,因此今日未有同3名子女到埸。(陳諾希攝)

家傭頓變難民 視自己為香港人

菲律賓籍的Michelle指,因車費高昂,因此今日未有同3名子女到埸,只為他們代領禮物。她指,2000年來港任家傭的工作,數年後Michelle想為兒子有更好的生活環境,於是將他帶到香港。未幾,入境處通知Michelle,表示她帶兒子來港,因此未能再獲發工作簽證,令她突然失業,工作簽證頓成難民「行街紙」,「我唔敢做黑工,俾人拉咗要坐監,啲仔女點?(I can't take this risk, if I go to jail, we will take of my children?)。

其後Michelle就於香港落地生根,除了大兒子,她另外3名子女都在港出生,就讀本地學校,Michelle指其子女為土生土長的香港人,而她亦視自己為香港人。惟苦等十多年亦未獲發簽證,於是接觸到香港國際社會服務社(ISS),繼而再到香港難民協會,希望接觸更加多同路人,「想為爭取返我哋嘅生活。」