【和你溫】新城市中庭溫習三小時　中四生：我們不是不讀書

Yan(化名）是一名中四學生，她於下午二時到達沙田新城市參加「和你溫」集會。她坐在中庭旁邊的柱子後方，低頭專心地背誦化學課本上的英文。 直至下午四時許，約三十名學生圍著柱子坐成一個圓。新城市上人來人往，有人走過去，低頭好奇地看着這群學生。「我想告訴他們，出來抗爭的人也會讀書。」Yan說。

放假後考試 參加沙田「和你溫」

Yan正在放聖誕假，假期後有本學年第一次考試。她平時這個時間會在圖書館溫習，這天卻來到新城市，以地板作椅子、書桌，盤起腿，把化學課本放在腿上，低頭默默背誦。

隔着黑色口罩，她的聲線很弱，她說她膽子很小，這半年來很少參與社會運動，只偶爾出席大型遊行，因為怕被家人發現，便老早前往維園，又老早回家。「直至理大事件，看到前線的人怎樣衝，我覺得我不能再尋找藉口，其實我做的風險都很低，自己能力範圍之內點解唔做？所以今天參加這個集會，想表遠對這場運動及學生的支持。」

為了不讓父母看扁，Yan努力溫書告訴父母口中的「廢青」是會溫書、會努力的。（黃桂桂攝）

示威者不是不讀書

她說她的父母是藍絲，反對她參與任何與反修例運動有關的活動，她便瞞着他們，偷偷前來新城市，「他們以為我去圖書館。」她說，她參加這個集會的原因，正正與父母有關，「個原因好似好幼稚，就係我想畀人見到。因為父母之前成日話：『出去示威嘅人唔讀書，佢哋收咗錢！』所以我要出來溫書，告訴大家其實唔係咁，佢哋口中嘅廢青係會溫書、努力的。」她認為，這是寓抗爭於溫書。

打亂計劃 進度落後不悔

這天新城市很多人，人來人往，又有人低頭好奇地看著他們，使她十分緊張，或多或少影響了她的溫書進度，但她不後悔。「我本來有一個溫書計劃，今天其實有少少打亂了我的計劃。」她本來打算放假期間，每天吃完早餐後前往圖書館溫習，吃完午飯又去圖書館。但這天她吃完午飯後特意由家乘車前往新城市，花了不時間，「溫書時間少了，進度有少少落後，但我不介意。」

「擔心都要出嚟」

就在學生溫習的柱子約一百米外的沙田火車站旁，有近十名防暴警察戒備。Yan說她曾經歷過警察衝入新城市拘捕市民、噴胡椒噴霧，「我都驚他們會衝進來拉人，說我們非法集結，但擔心都要出嚟。」

五點，有戴口罩的女士走過來說：「放學喇！」Yan與同行的朋友便開始執拾課本、文具，她說，下一站要去圖書館繼續溫習。