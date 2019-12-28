【和你shop．直播】上水廣場示威者叫口號　商舖拉閘　防暴戒備

周六（28日）下午三時，再有網民發起上水廣場和你shop集會，上水廣場、新豐路一帶的藥房則較為冷清，今早人流明顯比平日少，但不時見到零星拖篋旅客在區內遊走及購物。下午兩時許，防暴警在街上戒備，並趕走停泊在路上的車輛，廣場有寫字樓拉閘。

上水廣場中庭位置有多間化妝品店拉閘，十多名示威者在場叫口號，其間與商場內人士口角。(陳諾希攝)

1526：多名示威者走入萬寧，其間有顧客見狀立即「埋單」，有示威者指罵國內旅客，「返大陸、返中國」，店內有多名店員戒備，店內多名內地旅客別臉躲避。

1524：現場陸續有示威者加入，估計有近100人在場，他們不斷在商場內游走，並高叫「香港人報仇」等口號。

1520：商場內的店舖陸續落閘，有示威者指今日到場是「shopping」而非破壞店舖。

1513：商場內的Sasa化妝品店已拉閘，但店內仍有市民購物。現場有示威者表示，商場內有美心集團的店舖。

1510：示威者坐扶手電梯至商場二樓位置，現場可見示威者主要穿上黑衫，並呼籲示威者戴上口罩。

1508：商場內有人懷疑以手機，拍攝示威者的樣貌，之後被多名示威者指罵。

1506：上水廣場中庭位置有多間化妝品店拉閘，30多名示威者在場叫口號，其間與商場內人士口角。

1458：有示威者於上水廣場中庭高叫「光復香港、時代革命」等口號，商場內有拖着行李的人士即指「走啦走啦」並離去。

1455：上水廣場有寫字樓拉閘，有商場職員在閘外拉起膠帶，以防有人進入。