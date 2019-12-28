【和你shop．直播】九龍灣便衣警制服示威者　大批防暴警入商場

再有網民今日（28日）發起上水廣場和你shop集會，上水廣場、新豐路一帶的藥房，今早人流明顯比平日少，於防暴警在街上戒備。下午3時起，示威者開始於上水廣場、新都廣場遊走，其間進入多間店舖要求落閘，又指罵內地旅客要求他們「返大陸」，下午4時許多名蒙面懷疑便衣警員，進入上水廣場揮制服多人，防暴警其後到場。 下午5時許，一名男子疑在場拍攝相片被示威者包圍，其後雙方爭執男子疑被「私了」，倒地被示威者襲擊，多名防暴警員衝上天橋，並進入商場追捕示威者，將最少一名紅色男子制服，被「私了」白衣男子由在場急救員治理。 【2017】上水：有市民表示希望通過警方防線離開，防暴警員警告她馬上離開，之後向她噴射胡椒噴劑，防暴警員再向其他打算經過天橋的市民噴射胡椒噴劑，有防暴警員斥記者維護暴徒。 【2000】九龍灣：於德福廣場晚上有網民發起「和你Shop」活動，多名示威者於晚上近7時起於商場內聚集及遊走，其間不時高叫口號，並未有進行破壞行為，部分店舖落閘。其間商場內出現蒙面及穿便服的男子，示威者包圍指罵他們為便衣警員，其後有懷疑警員取出胡椒噴霧指向示威者，其後雙方疑發生肢體衝突，數名蒙面疑便衣警撲前制服最少一人，大批防暴警員到場，包括手持警告旗及長槍等裝備。

防暴警天橋上舉藍旗。（余睿菁攝）

一名紅衣男子被防暴警員制服。（余睿菁攝）

被制服男子被有血跡。（余睿菁攝）

1900：三名男女於天橋上被防暴警員截查。

1844：上水廣場外天橋警方高舉藍旗，早前於商場內耳戴助聽器的灰色男子再站於警員面前，高叫「我哋都係香港人嚟」，警方其後向前推進指會清空道路。

1810：防暴警員於上水廣場外天橋設防線，可見商場內仍有市民及職員經過。

1755：多名防暴警員衝上天橋，並進入商場追捕示威者，將最少一名紅色男子制服，其間男子拉扯一名防暴警員的橙柄長槍，被警員用警棍擊向其手部，在場防暴警員又施放胡椒噴霧射向在場人士，一名耳戴助聽器的男子舉起雙手，被在場警員指「扮聾就扮聾啦，垃圾」。被「私了」白衣男子由在場急救員治理。

1752：一名男子疑在場拍攝相片被示威者包圍，其後一度被示威者拉扯，男子自稱於香港出生，又指「我唔係影人係影個環境」，其後雙方爭執男子疑被「私了」，倒地被示威者襲擊，男子其後被拉入商場。

女子被示威者包圍及拉扯其物品，有化妝品散落地上。（梁鵬威攝）

1740：兩名女子被示威者腳踢物品，其後大叫救命並跑往港鐵站，神情十分驚慌，其後港鐵職員到場將兩名女子帶離現場。

1730：有女子被示威者包圍及拉扯其物品，她出示自己的身份證證明自己為香港人，天橋上散落多件化妝品。

1719：於上水廣場外天橋，有示威者向遊客高叫「返大陸」，有示威者腳踢途經人士的篋，地上又遺下兩盒曲奇餅，有示威者上前毀壞。

1710：警方Facebook專頁指於下午4時許，上水廣場內有蒙面黑衣人於商場內進行騷擾行為，包括向商舖投擲鐵釘擾亂公共秩序，因應以上違法行為，穿防暴裝的警務人員已進入該商場執法。

1706：防暴警員後退至近天橋出口位置戒備，其後陸續離開商場返回警車。

防暴警於商場內高舉藍旗。（王譯揚攝）

被捕人士由警員帶走。（陳諾希攝）

防暴警於上水廣場外制服一人。（陳諾希攝）

手持警棍、蒙面的懷疑便衣警員在場戒備。（陳諾希攝）

1659：商場近通往天橋出口的防暴警舉起藍旗，要求在場人士不要叫囂及聚集。

1655：於上水廣場近通往天橋出口仍有多名防暴警員駐守，有在場市民不斷高叫指罵，包括指「721要你哋果陣你哋喺邊呀？」。

1650：居住深圳的港人林先生表示，今日到上水廣場購物，遭警方胡椒噴劑射中面部及左臂，感到非常灼熱，斥責警方無恥，又稱「我唔鬧共產黨，我鬧你哋香港警察之嘛，亂咁噴！」

1643：上水廣場內有市民與防暴警員發生口角，警員以揚聲器要求在場人士離開。其後最少兩名防暴警員施胡椒噴霧，多人中椒，警員再以揚聲器警告指商場發生刑事案件要求在場市民離開，一名失明女律師坐於商場中間地下未有離開。

1635：上水廣場外天橋有大批防暴警員戒備，有在場市民與警員理論，防暴警一度舉黃旗警告不要越過封鎖線，又以胡椒噴霧指向在場人士。

1625：上水廣場一名在場目擊者指，當時於商場3樓見到有數名年輕示威者將宣傳單張由閘縫拋入萬寧，他指當時有叫示威者「唔好搞，始終滋擾到人」，其後突然有十多名戴上口罩的懷疑便衣警員撲向示威者，制服最少四至五人，指懷疑警員當時「好兇狼」，惟其後被警員分隔開見不到後續情況。

1612：上水廣場內最少一名黑衣人被制服後鎖上手扣，另外最少四人手被鎖上索帶，有戴上口罩的懷疑便衣警員手持警員維持秩序，又一度舉起胡椒噴霧。

1608：多名戴口罩懷疑便衣警員於上水廣場內，用警棍擊向示威者及將其制服，亦有多名在場人士被警員截查搜身。另外於上水廣場外有防暴警員衝上天橋，將在場黑衣示威者制服在地。

1606：上水廣場內，有示威者再到已落閘的萬寧，將多張宣傳單張由閘縫拋入店內。

多名示威者進入一間萬寧，內地旅客別臉躲避。（陳諾希攝）

多名示威者進入一間萬寧。（梁鵬威攝）

上水廣場中庭位置有多間化妝品店拉閘，十多名示威者在場叫口號，其間與商場內人士口角。(陳諾希攝)

1555：有示威者於近上水廣場出口天橋位置聚集，指罵一些途經的內地遊客，有拖篋的遊客慌忙走避。

1547：示威者進入新都廣場，有示威者拍打一間周大福閘門，隨即有人高叫「唔好搞」及「唔好裝修」。

1545：部分示威者離開上水廣場，有人聲稱前往新都廣場。

1536：示威者到達一間G2000服裝店，於門外大叫「關閘！關閘！」，店員隨即落閘，示威者拍掌歡呼。

1526：多名示威者走入萬寧，其間有顧客見狀立即「埋單」，有示威者指罵國內旅客，「返大陸、返中國」，店內有多名店員戒備，店內多名內地旅客別臉躲避。

1524：現場陸續有示威者加入，估計有近100人在場，他們不斷在商場內游走，並高叫「香港人報仇」等口號。

1520：商場內的店舖陸續落閘，有示威者指今日到場是「shopping」而非破壞店舖。

1513：商場內的Sasa化妝品店已拉閘，但店內仍有市民購物。現場有示威者表示，商場內有美心集團的店舖。

1510：示威者坐扶手電梯至商場二樓位置，現場可見示威者主要穿上黑衫，並呼籲示威者戴上口罩。

1508：商場內有人懷疑以手機，拍攝示威者的樣貌，之後被多名示威者指罵。

1506：上水廣場中庭位置有多間化妝品店拉閘，30多名示威者在場叫口號，其間與商場內人士口角。

1458：有示威者於上水廣場中庭高叫「光復香港、時代革命」等口號，商場內有拖着行李的人士即指「走啦走啦」並離去。

1455：上水廣場有寫字樓拉閘，有商場職員在閘外拉起膠帶，以防有人進入。