【電競賽車】十選手集數碼港參賽　詹家圖憶自小受父熏陶賽車文化

十名精英電競賽車手雲集數碼港商場全天候廣場電競場地，進行第二屆電競賽車大獎賽，戰況激烈。十名選手年輕介乎10多歲至30多歲，當中包括會計師。該電競賽事內設全球數百條賽道，包括香港進行中環電動方程式賽車的賽道，今日決賽的賽道則屬加泰隆尼亞賽道。

大會請來資深賽車運動員詹家圖及新晉電競車手鄧梓焌，向在場人士分享電競賽車心得。綽號「盲亨」的詹昌盛之子、35歲詹家圖稱自己9歲便開始接觸賽車，「因為爸爸也是賽車手，小時候被帶到小型賽車場練習，因有天份及潛質，一玩便玩了26年」。詹家圖多年來是多項賽車賽事紀錄保持者，他擁有自己的賽車學校，在校內亦設有模擬器（Simulator），「可以練車手反應、遇上突發事件時的反應」。被問及為何對電競賽車感興趣，他指因喜歡其速度感及專注感覺，「可以改車改到好靚，亦沒有速度限制，好開心」。詹指自己年輕時並沒有模擬器，現時參賽前也會以模擬器練習，「尤其是新場地，效果非常好，熟悉該場地的細節，速度可以快很多」。

年僅19歲的鄧梓焌同樣熱愛電競賽車，他指自己14歲已開始接觸GOZPEED模擬器。 （賴雯心攝）

賽道及賽車設計取自真實數據

年僅19歲的鄧梓焌同樣熱愛電競賽車，他指自己14歲已開始接觸GOZPEED模擬器，直至成績滿意後，便轉型至小型賽車訓練，今年開始接觸房車賽車，現時需兼顧讀書及電競賽事。鄧形容，電競賽車與房車賽車最大分別為環境因素，「始終車內溫度會有啲唔同，但軚盤、腳踏等數據也是由真車抽取出來，所以我會用來練習」。對於全職電競賽車手來說，需赴外地比賽及尋找贊助是最大的壓力來源，「因為去外地比賽要花很多時間準備，又需要不斷找贊助，很費時」。鄧表示，電競賽車容易上手，只要有電腦、軚盤及腳踏便可以開始練習，成本較低，但也需每日花費1至2小時在健身室做帶氧運動，絕不兒戲。現時模擬器載有300多款賽車，也有百多款來自不同國家的賽道，全部數據均收集自真車及真實賽道。

電競賽車減入門門檻 吸引年輕人入行

詹家圖亦認同，電競賽車的出現，令入行門檻相對減低，年輕人更易接觸，「如果找場地練習，視乎車款，連租用場地費用一般需5,000元至1萬元一天，現時模擬器將路面及車的細節均處理得很仔細，連策略也可從中學習」，希望更多有興趣的年輕人入行，令電競文化更普及。