【元旦遊行】防線前載歌載舞　外傭雪廠街慶新年：我們不怕

民陣今日發起「元旦大遊行」，惟後來變成大型衝突，被警方要求終止遊行。警方和示威者對峙，氣氛愈變緊張，但仍無礙一眾外傭享受公眾假期，慶祝新年，下午時更有人在防暴警防線前載歌載舞。有參與慶祝活動的外傭指，未因遊行感害怕：「我們會保護自己。」

民陣發起的「元旦大遊行」演變成衝突，警方於傍晚近5點半通知民陣，終止遊行，並要求大會在下午6時15分前疏散所有市民。有示威者破壞商舖、擲汽油彈，而警方亦曾出動催淚彈及水炮，驅散示威者。場面雖變得混亂，但仍未嚇怕一眾享受假期的外傭。

下午時份，有外傭於遮打道警方防線前、馬路旁播歌，更在防暴警的防線前載歌載舞。(陳蕾蕾攝)

下午時份，約有五名外傭於遮打道警方防線前、馬路旁，以紙皮席地而坐，其後更播歌、在防暴警的防線前載歌載舞，防暴警員則未有任何行動；而匯豐銀行大廈外，亦有逾二十名外傭，而紙皮圍起分隔線，分成數區自成一角，有人於上址打牌。

至晚上，雪廠街一帶仍有數十名外傭聚集，有不願透露名字的外傭表示，未因遊行而感到害怕。(余睿菁攝)

稱聚會獲警方批准

至晚上，雪廠街一帶仍有數十名外傭聚集，並播放節奏輕快的英文歌。有人在現場跳舞，亦有人邀請路過的記者一同參與。有不願透露名字的外傭表示，在場人士都是來自菲律賓，正舉辦慶祝新年的聚會。她指，有關活動已取得相關警方的批准，亦指知悉同一時間港島區有遊行，以及了解香港近半年來的社會運動，故並未因此感到害怕：「如果有甚麼事發生，我們會保護自己，離開現場。」