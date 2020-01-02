【黃色經濟圈】設收費、篤灰機制　榮光聯盟被狠批　除夕停止運作

反修例運動持續近七個月，民間逐漸發展出「黃色經濟圈」，以選擇性消費去支持政見相同的店舖，鞏固及支撐同路人，一系列黃色經濟圈的資訊平台應運而生，如WhatsGap、和你Eat、Wolipay、 FB 專頁「香港人的飲食購物天地」、「香城online黃色經濟圈」等，為市民介紹黃色商店。惟日前有網民發起組織「榮光聯盟」，希望建立一個認證平台，部份功能需要收費，結果被大批網民、部份黃店狠批食「人血饅頭」，該平台於12月31日除夕夜，終發表聲明指即時撤回和永久終止「榮光聯盟」的運作，並就此事致歉。

一個「榮光聯盟」發起人在連登發文表示，有意整合一個黃店認證平台。 （連登網頁截圖）

店舖須簽署《黃色商戶約章》 認證後獲發貼紙

自從網民提倡建立「黃色經濟圈」，主張市民用鈔票表達立場，「米豬蓮」認證、各種手機應用程式應運而生，不過這類平台全靠網民義務經營，各自運作，全無收費。日前有一個「榮光聯盟」發起人在連登發文表示，有意整合一個黃店認證平台，並訂定《黃色商戶約章》（如店內不播放TVB、不張貼建制派的宣傳海報、不招待警察等）。黃店簽署《約章》後，可獲發認證貼紙，用戶更可在該平台上評分及留意見。發起人在文中表示，「我個team傾左約70間商戶去介紹」。

「榮光聯盟」設收費功能 網民斥建大台、食「人肉饅頭」

有別於現有的「黃色經濟圈」平台，「榮光聯盟」設有收費功能。發文者表示，平台建立之初不會向黃店及商戶收費，但另有進階功能可向用戶徵費，以此支持長期營運和功能開發的支出，用戶可按需要或「值唔值」去選擇是否付款。根據「榮光聯盟」網頁資料顯示，進階功能包括黃店優惠、會員積分功能、遙距取票等等，而平台及手機應用程式會於2020年3月開始試行月付收費計劃，暫定每個用戶每月收取20元。大批網民直指現有的平台均無需付款，批評「榮光聯盟」的做法有如食「人肉饅頭」。深水埗「黃店」水門泰式雞飯專門店更在Facebook專頁發文直斥「榮光聯盟」起大台，聲言見一個拆一個；「Let's Jam 一起果醬」亦發文表示：「唔需要任何人認證！！」

篤灰制度被斥引發撕裂 「榮光聯盟」除夕終止運作及致歉

此外，「榮光聯盟」更設立極具爭議的「篤灰」制度，如用戶發現有平台上有黃店違法《黃色商戶約章》，即可用篤灰功能舉報，有關黃店須於限期內解釋，否則會被「公審」，嚴重者或會被除名。網民直指，篤灰制機會令黃色經濟圈內部撕裂，擔心將來黃店準則會愈定愈高，無法吸納中立或藍色店舖加盟，令黃色經濟圈只停留在同溫層而難以擴大。

由於「榮光聯盟」平台連日來惹來大批網民口誅筆伐，兩日內已引來1,300多個負評。發起人在12月31日除夕「跪低」，並回應網民：「我地Core team 今朝已經開左緊急會議，決定下午之內會在FB 同Website發正式聲名，全面撤回和永久終止「榮光聯盟」所有相關運作和計劃。」其後「榮光聯盟」的facebook專頁、網頁均刊登此聲明，並停止運作。

儼如成立「大台」 恐成政府打擊目標

大學生Sam表示，「榮光聯盟」本身並無公信力，擔心日後如有收費功能，店舖可能付費成為「黃店」，反而會令平台公信力破產，故在連登看到帖文時已即時「負評」。Sam坦言，黃店平台有存在價值，但不應收費，現時已有多個平台提供免費服務。「榮光聯盟」只是「做返人地做緊嘅嘢」，完全不必要，倒不如考慮還有什麼方法可向示威者提供支援。再者，《黃色商戶約章》及篤灰功能可能將黃色經濟圈畫得太死，最終只會劃地為牢。