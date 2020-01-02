【生鏽燈飾】元朗節日燈飾撥款250萬　鼠年燈飾運抵本港被揭生鏽

還有不足一個月便是農曆新年，各區的鼠年燈飾陸續安裝。今日（2日），元朗區有兩隻約兩米高的老鼠燈飾「開箱」，朱凱廸新西團隊豐年區議員陳敬倫發現，該燈飾爛手生鏽，標價470元運費，從內地運抵香港，惟上屆元朗區議會批出250萬元作節日燈飾費用，令他對款項的運用有所質疑。

鼠年燈飾生鏽、損爛 運費470港元

陳敬倫指，他於12日下午前往大馬路會期間，見到有四名工人正在安裝鼠年節日燈飾，惟他看到該兩隻約兩米高的老鼠底座生鏽，手部破爛，鬍鬚造工亦十分粗糙。他再查看包裝盒時，發現該老鼠燈飾由內地運抵香港，運費為470元。

陳敬倫：「啲錢唔似用咗喺設計同造工上，因為眼前所見唔值呢條數。」（受訪者提供）

區議會節日燈飾撥款250萬元

而根據上屆元朗區議會文件，2019至2020年度的節日燈飾撥款250萬元，該筆款項包括聖誔及農曆新年的燈飾。翻查資料，元朗區兩棵大型聖誕樹、三組大型聖誕元旦燈飾，已共值112萬元。陳敬倫評論鼠年賀年燈飾生鏽時直言：「明明運費只係470元，又在大陸廠造，點解要咁貴？即使扣除外判、設計、造工及安裝等費用，相信都不用花250萬元，中間啲錢去咗邊？係咪食水咁深？」

該老鼠燈飾運費為470元，惟元朗區議會節日燈飾撥款為250萬元，陳敬倫：「中間啲錢去咗邊？」（受訪者提供）

新一屆區議會翻查記錄 「一定要追返條數」

他又指，那兩隻老鼠造工粗糙，「啲錢唔似用咗喺設計同造工上，因為眼前所見唔值呢條數。」他表示，他在元朗生活多年，每年的節日燈飾都大同小異，「見到年年設計都差，好敷衍，而且燈飾的位置難打卡，市民根本無法與燈飾互動，這樣做了都只是嘥錢，好多元朗人都唔滿意。」

陳敬倫表示，新一屆區議會會翻查以前的記錄，「一定要追返條數，知道啲錢去咗邊」，查出結果後，再視乎情況決定進一步行動。至於燈飾設計方面，他指希望爭取明年的節日燈飾能夠向元朗居民公開設計，並至少提供一個設計予市民選擇，「最緊要有得揀」。