【深水灣海豚】三海豚出沒　泳客同游觸摸買魚餵食　專家籲勿騷擾

晨泳客與海豚同游

香港深水灣有海豚與泳客同游！近日有晨泳客表示，自2019年12月初便發現有至少三條海豚不定時在深水灣海域一帶出沒。部份晨泳客在游泳時更靠近海豚，並不時伸手觸摸海豚。片段中可見，海豚不時在泳客身邊徘徊，未有閃避。據泳客所指，海豚通常在上午7時前在深水灣海域一帶徘徊，有部份晨泳客更會主動買魚去餵飼海豚。

香港海豚保育學會：估計在港逗留近一年

香港海豚保育學會發言人麥希汶表示，過去一年多次收到不少泳客與海豚同游的片段，估計屬同一群亞熱帶斑點海豚。麥指，亞熱帶斑海豚並非香港常見的海豚品種，但過往有在香港擱淺的紀錄。麥表示，學會曾到附近水域實地觀察，初時只發現一、兩隻海豚出沒，惟近期發現已有三隻海豚，當中有幼豚，相信牠們已在香港水域逗留近一年時間。

泳客應遵守《觀豚活動守則》 切勿接觸及餵飼

麥希汶指，漁農自然護理署早於2000年已觀豚活動設計了一套義務性質的《觀豚活動守則》，當中列明觀豚客不可試圖接觸、餵飼或與海豚游泳，以及不要騷擾海豚。她希望晨泳客能遵守相關守則，不要再餵飼及近距離觸摸海豚。麥解釋，海豚始終屬野生動物，與人類接觸及互動太多，會逐漸依賴人類生存。假如人類主動餵飼，更會影響海豚的覓食能力及生活習性，對幼豚影響更為深遠。她指，紐西蘭於去年7月開始已禁止泳客同海豚一齊游水。