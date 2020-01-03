【大圍借錢黨】三女子稱唔見銀包借500元食飯　街坊拍片即逃走

疑似「街頭借錢黨」在大圍美林邨出現，被街坊問片嚇走。昨晚（2日）有網民上載一條短片至「沙田區 Sha Tin District」群組，帖文指1月2日晚上10時，有三名内地女子疑為騙徒，欲在美林邨街頭呃小妹妹錢。一分鐘的短片中，片頭見到兩名衣着光鮮、挽着手袋的女子與另一名女子在街頭位置傾談。不久，拍片者隨即說道：「影低咗啦，上新聞啦。」身穿黑衣的女子開始閃避鏡頭，並叫另一名身穿啡色長褸的女子離開。拍片者緊隨其後說道：「唔好走啦，我鍾意人哋問我攞錢啦。」

街坊舉機拍攝 三女子即時離開

兩名女子急步快走，與遠處一名女子會合離開現場。附近有街坊高呼：「返中國啦，報警啊」其中一名女子曾回頭望向拍片者，以普通話說道：「幹嘛？嚇死我啦！」其後與另外兩名女子跑走。

+ 3 + 2

拍片者：女子聲稱唔見銀包借500元食飯

拍片者葉先生接受訪問時稱，當時與家人在上址聊天，惟見到三名內地女子行跡可疑，似有分工。其中兩名女子圍着一名小妹妹，聲稱遺失銀包，要求小妹妹能給500元食飯；另一名女子則在遠處觀察、行為鬼鬼祟祟。葉先生舉機拍攝整個過程，即嚇走三人。葉先生指，類似街頭借錢黨已非第一次見，他住在大圍的朋友也指不時見到借錢黨。

街坊指借錢黨常出沒 區議員加強巡區做好冬防

大圍美林邨區議員吳定霖表示，昨晚有街坊將此事，她隨即巡區，惟未有發現可疑人物。吳指，不少街坊聲稱見過街頭借錢黨，多數操普通話或有內地口音，不時在大圍道一帶出沒，並向街坊借錢。騙徒大多自稱剛遺失錢包、手機，藉此搏同情向路人借錢，金額通常介乎一百至數百間，鮮有借大額款項。吳定霖指，臨近年尾亦擔心區內治安會轉差，她將聯同街坊及義工巡區，並與警方加強溝通，做好冬防措施。