【議辦難尋】等房署舖位　待貨櫃議辦　區議員上任一周仍「無殼」

踏入2020年至今近一星期，新上任的區議員早已投入議員工作，為街坊服務，並在區內籌辦大大小小的活動，惟不少人仍因各種原因，未尋得舖位作辦事處，需暫過着「無殼」議員生活。在未覓得辦事處的情況下，有區議員惟有以流動辦事處的方式，在區內接觸街坊、處理個案，同時等房署租出舖位，或待地政署批准將貨櫃作議辦之用。

在上任日前和屯門區議員張錦雄作訪問，他幾乎每有街坊走近，都會向他們解釋仍未覓得辦事處舖位。(資料圖片/李穎霖攝)

或需租用能作商業用途的丁屋

「我未必在藍地大街租到辦事處，很頭痛。給大家心理準備，一、二月辦事處未必能開到。」去年12月，在上任日前和屯門區議員張錦雄作訪問，他幾乎每有街坊走近，都會向他們說同一番說話。

去年11月底的區議會選舉過後，張錦雄指曾和義工到藍地大街物色舖位，作辦事處之用，惟無功而回：「問了好幾個舖位，他們說即使空置也不會租給我。」不過，他認為此情況和政治因素未必有關。處於屯門鄉郊，張錦雄的選區不是村屋，便是私人屋苑，他當時指，在沒有辦法的情況下，即使租金較貴，或許需在租用村屋底層作辦事處，但只能租用能作商業用途的丁屋。

張錦雄正式上任後仍未租得辦事處，需在屯門公園、選區範圍作流動街站，服務街坊。(資料圖片/羅君豪攝)

張錦雄正式上任 仍未租得辦事處

事隔一個月，張錦雄已正式上任，但現時仍未租得辦事處，需在屯門公園、選區範圍作流動街站，服務街坊。他表示，現時仍在看藍地大街其中兩個舖位，但兩個舖位的設施及租金令他稍稍卻步，仍在考慮當中：「暫時傾向等地政署回覆能否批出藍地大街的空置地皮，作貨櫃議辦之用。」

同樣未覓得議辦的，還有西貢區議員李賢浩。李賢浩的選區坑口東範圍寬廣，由香港科技大學一帶，一直至布袋澳、東龍洲，當中不少範圍皆為村，他直指，不會揀選村內範圍作辦事處：「選區範圍太遠、太大，辦事處設在哪裏都迎合不了居民需要。」

同樣未覓得議辦的西貢區議員李賢浩表示，打算和和其他區議員拍檔合租坑口市區內的舖位作聯合辦事處，現時以房署豁下的位置作首選。(李穎霖攝)

聯區議員拍檔 聯合使用辦事處

不選村，唯有和其他區議員拍檔合租坑口市區內的舖位，作聯合辦事處。由於商場舖租貴，李賢浩指雖仍未有定案，現時以房署豁下的位置作首選：「我的拍檔之一王卓雅，她在厚德邨應能獲優先編配。」據了解，厚德邨內兩個落選議員的辦事處，皆已交還予房署，惟李賢浩指暫未清楚署方的安排，「情序較繁複，署方又會要求還原舖位，而我們亦要重新裝修。」

他預計，最快要2020年上半年才會有辦事處使用，現時只能在區內設流動街站會見街坊，而在此情況下，文書處理較為不便：「助理還算可以在家工作，但有沒有一個固定的位置讓街坊找到你，不免會有人質疑你有否工作。」