落選區議員海報字體設計惹誤導爭議　工聯會簡兆麒：效法柯耀林

雖然區議會選舉結果已定，新議員亦履新上任，但不少在選舉中落選的人地區人士、前區議員依然活躍於社區之中，希望繼續為居民服務。西貢尚德選區前議員簡兆麒亦留在區內，以其他方式作地區服務，惟其以「前區議員」自居的宣傳海報上，「前」的字體明顯小於「區議員」三字，引來誤導的質疑。簡兆麒回應時指，認為海報沒有問題，表達清晰，更稱是有關做法「效法柯耀林」。

去年11月的區議會選舉中，西貢尚德選區議員簡兆麒競逐連任失敗，該區議員一席改為勝選的將軍澳民生關注組成員李嘉睿出任。然而，新議員上任過後，有居民發現尚德邨部分樓宇大堂的告示板上，簡兆麒在新海報上用上細小的字體標示「前」字，緊隨其後的是字體較大的「區議員」，引來做法或涉嫌誤導、令人驟眼看上去仍以為他是區議員。

西貢落選議員簡兆麒的新海報上，用上細小的字體標示「前」字，緊隨其後的是字體較大的「區議員」，引來做法或涉誤導之嫌。(李穎霖攝)

記者曾到場視察，發現尚德邨尚禮褸大堂的議員佈告版上的9張海報中，4張均為簡兆麒以陳克勤及陸頌雄議員辦事處的名義發布；而大堂的社區資訊佈告版上，簡兆麒以多個團體名義發佈的海報，佔全部20張海報中的16張。簡在該樓宇大堂貼上的海報，均有「前」及「區議員」字體大小有異的情況。

事實上，在宣傳品上印上「前議員」的做法並不少見，有政界人士透露，過往不少曾任議員的人士在其海報、橫額上加上有關頭銜：「本來是區議員的人，難道在他落選後改稱自己社區主任？」不過，他強調從未見過「前」及「區議員」採用不同大小的字體標示：「基本上都是同一大小。」

簡兆麒就海報字體大小引來的爭議回覆時，直稱有關做法是模仿西貢廣明選區議員、將軍澳民生關注組主席柯耀林。他稱柯在選舉前，亦曾在宣傳海報上以「前西貢區議員」自居，當「前」字的線條較海報上的其他字體幼，當時簡兆麒曾就此各選舉事務處作出反映，而處方並未判定有關做法違規：「我是效法柯耀林！」

簡兆麒指西貢廣明選區議員、將軍澳民生關注組主席柯耀林在選舉前，亦曾在宣傳海報上以「前西貢區議員」自居，當「前」字的線條較海報上的其他字體幼，故稱現時的做法是「效法柯耀林」。(簡兆麒提供)

簡兆麒又指，決定採用有關方式後，海報的設計交由助理負責，最後發現「前」的字體大小比他預想中小，但認為「冇咩問題」，「能看得清楚是寫着前區議員，也沒有人就此有質疑、向我查問。」對於海報被指誤導，他認為是有人故意針對自己，想將他趕出尚德邨。

任期屆滿後，簡兆麒向房署續租位於尚德邨尚禮褸平台的辦事處一個月，以處理餘下事務及收拾物品。記者日前曾到其辦事處視察，發現其辦事處門外的告示板、平台處指示方向的牌上，均寫上「簡兆麒議員辦事處」，均未遮去議員字眼。對於有關問題，簡表示「冇人同我講過要遮」，又指辦事處在其卸任前後，都曾遭上破壞，而印上「議員辦事處」的招牌亦已被人同噴漆塗污，反問「所有人都知我輸了(選舉)，『區議員』之名是否就那麼重要？」他又着曾破壞其辦事處的人士，不要再破壞自己的社區。

簡兆麒向房署續租一個月的辦事處門外，告示板上仍寫上「簡兆麒議員辦事處」，均未遮去議員字眼。(李穎霖攝)

香港01正向房署及民政事務署了解事件。

對於簡兆麒的「效法」說法，柯耀林解釋，簡口中的海報上，「前」字線條雖較其他字體幼，但大小相同，與現時簡兆麒的做法並不一樣。他又指過往曾以「西頁區議員(在任年份)」的方式標示頭銜，被指標示不清晰後，已立即作出改正，認為簡處理是次事件的態度有問題，希望他自己犯錯，不要將責任推卸到別人身上。

將軍澳民生關注組尚德總幹事葉嘉榮認為，未必所有居民都知道選舉過後，已更換了人擔任區議員一職，而海報上「前」字比「區議員」的字體小，令人難以馬上察覺，或會從造成誤導：「若發生了甚麼事，可能有街坊會『入真議員數』。」除了海報外，簡兆麒的其他宣傳品亦採用了同樣手法，標示「前區議員」的頭銜，葉嘉榮相信其行為並沒有觸犯法例，但會就字體大小造成視覺上的誤導問題，向房署匯報。