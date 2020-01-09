反修例風波持續長達七個月，市民日常生活習慣都有所轉變，對黃藍不同政見的表態、行為尤為敏感。昨日（8日）Facebook專頁「金水」上載一張照片，指一間酒家在電視下方貼有告示，不許員工擅自轉台，否則即炒。帖文引起網民大量轉發，不足一日已吸四千多個「嬲嬲」，有人直斥酒家為「藍店」、又指東主定下的規則屬無理解僱，「要勞工處見」。記者今早到酒家巡察，發現相關告示已全部消失。

「不准轉台」告示已消失

一度受網民狠批的「鴻福漁港」位於葵涌，記者今早專程到酒樓視察，發現早茶時段有不少街坊食客，生意似乎未受facebook帖文所影響。記者在酒樓巡視一圈，見到場內約有10部電視，所有電視機下均沒再貼上不准轉台的告示，部份電視機下有撕紙遺留的痕跡。

告示絕不涉及政見立場 早於2018年張貼

「鴻福漁港」經理受訪時指，昨日已在網上留意到這宗消息，並向老闆匯報，其後已即時移除相關告示。經理續指，不准轉台的告示絕不牽涉任何黃藍政見立場，老闆也無意捲入政治紛爭。經理坦言不夠敏感，不過他解釋告示早於2018年1月起已張貼在電視下，並不是針對近月發生的反修例風波。

老闆為防員工「睇跑馬」 絕不限制食客轉台

他指，事緣是當年老闆在周末巡店時，發現每逢有賽馬日，便有多名廚房職員走出樓面「睇跑馬」，有時更與茶客搭訕討論。惟午市正值繁忙時間，廚房職員放下手上工作到樓面睇馬，會怠慢客人，所以老闆決定貼出告示，阻嚇員工不可轉台觀看賽馬節目，結果頗有成效。記者其後翻查「鴻福漁港」的Facebook專頁，發現2018年初專頁上載的照片，電視下確貼有類似告示。

經理表示，告示字眼及內容主要是針對員工，並非食客。如果食客有意觀看不同的電視節目，可以向樓面職員提出，職員樂意為其轉台，公司不會限制食客必須看TVB。不過他坦言，區內老街坊較多，常看TVB，且不太清楚有其他電視台。

經理：從未因此解僱員工

至於有網民指，「員工擅自轉台，否則即炒，不作賠償」，做法極不合理，屬於無理解僱，有違犯勞工法例之嫌。經理表示，告示內容只希望有阻嚇作用，過去多年老闆亦沒有因此而解僱任何一位員工。他指，即使近期生意受影響，公司也沒有解僱員工。經理指，現時已將相關告示全部移除，希望網民不用擔心。