西環水街交通燈信號不同步　半小時現三宗衝紅燈險釀車禍

干諾道西與西環水街交界的十字路口交界的天橋底下，近月出現交通燈信號不同步，導致司機頻繁看錯燈而衝燈的情況。記者到場視察半個鐘，期間發現有三輛車險撞上前方車輛，釀成交通意外。有附近居民更直言，曾經兩次在上址遇上交通事故，更指「呢期喺度遇上最密的交通意外。」當區區議員指，曾到場實測，發現7分鐘內有七輛車衝紅燈，險象環生。 攝影：蔡正邦

今日（9日），記者於下午三點半左右到上址視察，逗留半小時內，已有三次從水街駛出的司機衝燈，並差點撞上從干諾道西駛出的車輛，險象環生。

干諾道西與西環水街交界的十字路口交界，天橋底下兩組交通燈信號不同步，導致司機頻繁看錯燈而衝燈。

干諾道西與西環水街交界的十字路口交界的天橋底下原有兩組交通燈，中西區區議員黃永志及葉錦龍指，9月運輸署將原來兩組同步燈號的交通燈更改，變成先讓干諾道西的車輛通過，隨後才向水街的車輛亮起綠燈。不過，信號燈更改後，卻經常出現交通混亂。

區議員葉錦龍曾就交通燈不同步問題向運輸署查詢，署方回覆他時稱，去年2019年1月運輸署在交通及運輸委員會提出一份文件，為了改警早上繁忙時間西隧口的車龍倒灌問題，於是更改了水街及干諾道西的兩組信號燈，「可是運輸署轉燈後，令交通意外頻繁出現，有街坊報料指，自從9月轉燈後，每日都有不同的交通意外。」

約半年前，運輸署將原來兩組同步燈號的交通燈更改，變成先讓干諾道西的車輛通過，隨後才向水街的車輛亮起綠燈。

位於水街旁邊、經營了廿多年茶餐廳的店主吳先生指，自從交通燈更改信號後，司機看錯燈的情況每日出現不下三十次，幾乎每日都聽到外面的車輛響號聲，而且每日至少有一宗撞車意外，「希望政府快啲搞掂，唔好搞出人命。」至於經常坐在水街路口休息的黃伯則指，每逢早晚司機看錯燈的情況特別多。

葉錦龍引述運輸署指，目前署方正研究將交通燈變回同步，不過則需時4至8星期。中西區區議員黃永志指，不少司機容易錯看干諾道西方向的交通燈，「昨天我們實地測試，在7分鐘內有七部車衝了紅燈。」他又補充，過去三星期上址起碼出現四至五宗交通意外，當中一次有一名電單車司機更被撞至骨折入院，形容事態嚴重，促請署方盡快處理。

區議員葉錦龍（右）及黃永志（左）指曾到上址實測，發現7分鐘內有七輛車衝紅燈，險象環生。

葉錦龍又指，自從交通燈信號不同步後，運輸署在路口位置放置了一塊黃色告示，指前方交通燈不同步，提醒司機小心駕駛。不過有街坊認為，告示字眼太小，司機難以看清，於是自行製作了一塊告示放在路邊。但黃永志指，事件被民建聯劉天正引述《道路交通條例》，指摘有人於道路位放置未經許可的交通標誌，更通知政府部門移除街坊自行製作的路牌，交通情況又故態復萌，再次惡化。